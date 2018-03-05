馬英九災區送暖：最艱苦的時候，大家都是花蓮人 一起來幫忙

2018年03月05日 03:12 中時電子報 高德順

0206花蓮大地震屆滿1個月，災區進入漫長重建復原階段。周末兩天到花蓮推銷觀光的前總統馬英九表示，花蓮災後重建需要的不只是捐款，更需要遊客人潮，因此他周末到花蓮推銷觀光，而且不會只來一次，還會多來幾次。他強調：「花蓮是安全的，花蓮還是非常美的。」呼籲大家一起來，讓花蓮早日恢復昔日的盛況。

馬英九接受飛碟聯播網花蓮太魯閣之音主持人林清盛專訪時，特別表達支持災民與花蓮人。他說：「我們在任何時間都跟花蓮人站在一起，在花蓮面對天災地變最艱苦的時候，我們大家都是花蓮人，我不是空口說白話，我自己就來了，不會只來一次，會多來幾次。我不是靠住幾天，吃幾餐飯的消費來帶動花蓮的經濟發展，而是希望其它地區的朋友也能夠加入，讓花蓮早日恢復當日的盛況。」

馬英九表示，同仁告訴他，前一個禮拜來花蓮，發現火車還有很多空位；此外，下榻的旅館業者也向他反應，原本陸客已經少了，加上地震，現在非常的艱苦。以前每一個月可以賺三、四百萬，現在要虧兩百萬。馬英九說，重建很重要的是如何恢復花蓮的盛況，主要是在觀光方面，因為一旦發生天災地變，馬上人就少了。因此他以身作則，就是希望帶動民眾再來花蓮的氣氛，有越來越多人回來。

馬英九說，參訪砂卡噹步道時，他碰到包括日本、菲律賓、德國、英國、澳洲，以及中國大陸等七個國家的人，感覺到他們沒有受到地震的影響，他想要向國人傳達的訊息就是：一、是花蓮是安全的。二、是花蓮還是非常美，不要錯過！

(中時電子報)