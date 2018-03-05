澎湖靖海宮乞龜慶元宵　遠航之夜壓軸大放送

右三起遠航總經理李承仲、澎湖縣縣長陳光復、遠航副總經盧紀融在乞龜活動上與貴賓大合照。圖：遠航提供

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遠航空姐和小朋友一起玩遊戲。圖：遠航提供
李承仲與抽中機票的民眾合影。圖：遠航提供

遠東航空與澎湖烏崁靖海宮昨在（4）晚攜手合作「澎湖元宵乞龜幸運樂」活動。遠航與靖海宮攜手設計一系列以澎湖乞龜為主題的節目，由廟方安排乞龜祈福平安活動外，遠航也特別安排闖關遊戲與民眾同樂，讓大家進一步了解乞龜的由來，並透過吃喝玩樂讓民眾體驗澎湖在地文化特色，歡喜共度元宵節。

澎湖縣縣長陳光復表示，特別感謝遠東航空一直以來對澎湖離島運輸有很大的貢獻，也增加了機隊與航班數，更提供便捷的交通服務。此外，也感謝遠航長期支持澎湖觀光活動，今年馬拉松也將動員民間共襄盛舉。

遠航總經理李承仲表示，遠航長期參與地方觀光推廣及投入公益活動不遺餘力，對社會關懷從不間斷，『取之於社會，用之於社會』。在去年引進2架ATR-600型新機，已於106年11月16日首航台中、馬公、金門航線外，今年1月13日也投入高雄－馬公航線之營運。

在機隊與航班數持續增加後，遠航也將離島居民免費託運行李由原本的10公斤大大放寬到15公斤，讓離島居民返鄉時能攜帶更多的所需物品，即便是長時間的旅行或出國旅遊，也不用擔心行李超重的問題。

今年遠航之夜元宵乞龜活動內容相當豐富，除了廟方安排的三太子現場表演及燈光煙火秀外，也包含遠航空姐與民眾互動的舞台闖關遊戲，熱鬧活動帶動鄉民玩得一猶未盡，不亦樂乎。最後，活動攤位還推出『免費好禮三重送』。

第一重，民眾只要來到遠航攤位即送乞龜御守，寫上祈福的話，讓您好運一整年！第二重，在遠航「新飛機‧新氣象」ATR B-28068影片下方留言「#迎向遠航」、按下「like /喜歡」並分享即送精美好禮 ; 第三重，持有遠航登機證(不限國內外航點)至現場攤位即可參加好禮抽獎，限額660名，人人有獎，最大獎還有民眾抽中遠航國內線不限航點來回機票。

(工商)

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