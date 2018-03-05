陸推惠台措施 學者：主要目的打壓「天然獨」

陸推惠台措施 陳一新：主要目的打壓「天然獨」。(資料照/潘維庭攝）

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中時電子報

大陸宣布31項惠台措施，外界認為將對台造成人才磁吸效應。中國文化大學政治系講座教授陳一新表示，惠台政策更全面，也代表兩岸關係進入大陸片面決定階段。這次惠台措施對台灣影響最大的，會是學生及準備畢業的社會新鮮人，這個政策的主要目的是打壓「天然獨」，把人吸引過去了，還獨嗎？敢在大陸獨嗎？久而久之就不獨了。

陳一新表示，大陸過去也有惠台措施，這次既是整合，也算是加強，包括台生赴大陸就學，只要台灣學業成績中等以上就可申請，也鼓勵很多台青赴陸就業，包括就業開創基金。陳一新對中評社指出，本來的惠台政策就有影響，《遠見雜誌》最近的民調顯示，有5成民眾有意願到大陸發展，包括求學、創業，畢竟台灣可能沒那麼多機會。這次惠台措施對台灣影響最大的，在學生及社會新鮮人，有些人到大陸可能有新台幣3、4萬元以上工作，這個政策的主要目的是打壓「天然獨」，是長期政策，把人吸引過去了，還獨嗎？敢在大陸獨嗎？久而久之就不獨了，回來還可能告訴親朋好友來大陸比較好，「天然獨」就被打消了。

陳一新也指出，「天然獨」有可能成功的狀況就是，第一，國民黨真的不行；第二，民進黨真的做得很好；第三，薪水、經濟都發展得不錯，大家都有錢買房子，「天然獨」就比較有穩定的力量；現在「天然獨」還很脆弱，畢竟台灣經濟現在看起來是好不起來。

(中時電子報)

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