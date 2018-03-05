3／5三大報頭條要聞

2018年03月05日 07:16 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北農產運銷公司農曆春節自2月16日休市5天，2月24日至26日又休3天，致使年後蔬菜到貨爆量、拍賣價暴跌。雖農產價格波動引發批評，北農還是決定不調整既定休市日程表，今（5）日起休市3天，果菜價格恐再次崩盤。短短20天內，就休市11天，更是前所未見。對此，前台北農產公司總經理、國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說：「這是人禍啊！」

●花蓮大地震屆滿1個月，復原重建仍是漫漫長路，災後各界善款湧入，現約累積到20億餘元。擔任花蓮善款管理監督委員會召集人的前行政院長張善政4日接受旺旺中時媒體集團專訪指出，除了建物重建，不少受損房屋需補強，加上災民補助及撫恤金，目前縣府收到的17億一定不夠，呼籲各界繼續捐款，他也掛保證，「錢一定用在災民身上。」

●前台南縣長蘇煥智宣布退出民進黨參選台北市長，民進黨高層昨透露，黨內基層對禮讓柯文哲的反彈愈來愈大，加上柯P「不受控制」，為凝聚黨內團結，黨中央已在認真思考放棄柯P，自推台北市長候選人。

●年底大選在即，被視為平衡地方財源的《財政收支劃分法》修正案，列為立院本會期優先法案，行政高層透露，修正案擬透過營業稅、菸酒稅及所得稅等調整，將餅做大，統籌分配款大餅將增加400至500億，非六都將可分得6成，為化解歧見，相關方案將於3月底、4月初邀集地方縣市首長開會協商。

◎旺報

●大陸自1982年《憲法》實施後，今年全國人大將進行第五次修憲，主要內容是取消國家主席連任兩屆的限制，美國媒體4日在人大記者會上提問此舉是否代表習近平將終身任職？人大發言人張業遂表示，中共黨章對總書記、軍委主席並無任期限制，《憲法》對國家軍委主席也無任期限制，《憲法》取消對國家主席任期的限制，有助於提升習核心的權威，完善國家領導體制。

●大陸雖然稅改油門加速催，但房地產稅今年恐難落地。大陸第十三屆全國人大第一次會議4日舉辦新聞記者會，大會發言人張業遂表示，為實現「2020年全面落實稅收法定原則」目標，今年預計制定資源稅法、車輛購置稅法等，但就外界最關注的房地產稅，則表示正加快起草、完善法律草案，爭取早日提請人大常委會初審。這也顯示就現階段而言，房地產稅法的出爐還未被列為今年完成目標。

●「貿易戰裡，沒有贏家！」，這句多數經濟學家的「共識」，對美國總統川普來說，就是要逆向而行！中國正在開「兩會」的同時，川普再度挑起貿易戰風暴，雖然看似瞄準著第一大競爭對手中國，但連美國媒體都害怕這記「七傷拳」，會給美國帶來三大利空，包括物價上漲、美商受罪、赤字擴大，還有一堆中國概念股要挫勒等。

大陸國台辦此前公布31條惠台措施，其中有12條針對台商，包括開放高新●企業可享15%稅率、可特許經營參與基礎建設、參與政府採購等。對此，有資深台商表示，這次大陸政府提出的惠台措施，數量之多、開放之廣都是前所未見，不僅能幫助台商分擔風險、加快轉型升級，還擴大了兩岸經濟文化交流合作，有利雙方互惠互利。

◎工商時報

●台股高檔整理，兼具高現金殖利率、業績衝刺概念的台塑四寶成為市場追蹤標的。據悉，台塑四寶將在3月中旬陸續召開董事會，通過去年財報及股利發放政策；考量去年獲利衝破新高，現金股利回饋放大，加上折舊費用動能趨緩，兼顧財務穩健原則，台塑四寶股利政策將傾向70％～75％配發率為規劃原則。

●據悉，新版《財政收支劃分法》修正草案架構出爐，行政院初步拍板，將淨增加逾400億元財源下放地方，其中營業稅納入統籌稅款分配比率由40％調升至100％，並新增菸酒稅納入統籌款財源。地方政府獲分配財源原則「只增不減」，非六都（縣市）增幅大於六都（直轄市），比例為6:4，若依此案通過，有望縮短城鄉差距。

●金融科技（FinTech）成為大學院校最新賣點。國內大學院校繼「大數據」、「巨量分析」發燒後，最近不少大學的商管學院把「金融科技」當成招生熱點，無論公、私立學校或技職體系都出現「金融科技」應用學程、跨領域學程，尤其是今年度招生時，各校都把相關學程的教學目的鎖定「運用科學技術，提升金融服務」。

●配合政府新南向政策，金管會持續推動各項金融支援措施。金管會表示，在參酌東協十國經濟成長率，以成長率5％增減2個百分點的目標下，今年底前國銀目標為授信總餘額淨增加421.41億元、年底總餘額要達8,850億元；截至今年1月底，已較去年底增加276.57億元、達成率65.63％。

(中時電子報)