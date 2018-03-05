獨家》一封邀請函 讓台北米其林摘星餐廳曝了光

2018年03月05日 07:09 工商 姚舜

台灣被米其林正式納入美食評鑑版圖，台灣史上第一本「紅色美食聖經」─〈台北米其林指南2018〉的摘星餐廳榜單，將於3月14日由米其林指南國際總監麥可．艾利斯（Michael Ellis)親自主持的發布會上正式公布。

台北那些餐廳會全球最權威的美食評鑑指南中入榜？這事，就跟米其林祕探何時會到餐廳訪餐廳一樣，都是最高機密。米其林為了「保密防諜」，從編輯、印務、運送指南過程，都設下了重重關卡，相關人員並都被下了「封口令」，3月14日前一概是「一問三不知」。

亞都麗緻飯店「天香樓」在〈台北米其林指南〉摘星餐廳榜單中不會缺席。（圖／姚舜攝）

以川揚料理著稱的台北喜來登大飯店「請客樓」，將在台北首次出版的「台北米其林指南」中入書。（圖／台北喜來登大飯店）

不過，根據調查，雲朗觀光集團旗下台北君品酒店「頤宮」中餐廳、台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳、寒舍餐旅集團旗下台北喜來登大飯店川揚料理餐廳「請客樓」，以及台北亞都麗緻大飯店館內杭州菜餐廳「天香樓」等中餐廳，都可望在全球歷史最久的美食評鑑中摘星。

至於異國餐廳部份，位在Bellavita內由「世紀名廚」侯布雄（(Joel Robuchon）主持的「L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳」、位在大直由日本名廚山本征治主持的「祥雲龍吟」，以及同樣也是位在大直的「Tarroir態芮」餐廳與「教父牛排」餐廳都可望摘星。

位在Bellavita寶麗廣塲、由「世紀名廚」侯布雄主持的「侯布雄法式餐廳」，在〈台北米其林指南〉中應該不只得到「一星」。（圖／姚舜攝）

位在大直的「教父牛排」餐廳，可望成為全台第一家在米其林摘星的牛排館。（圖／姚舜攝）

另外，雖然國際廚界「台灣之光」江振誠早前已表態，「將米其林星光光環留給別人」，但是他與赫士盟餐廳集團在台合作經營、且被稱為「全台最難訂位餐廳」的「RAW」餐廳，仍將會進入〈台北米其林指南2018〉的摘星餐廳榜單。

為確保進入米其指南的餐廳名單不外洩，米其林設下的關卡包括：編務與印務人員均得簽保密協議，所有的米其林指南印好後均封箱，新版第一批〈台北米其林指南〉運到台灣後，則全部進到舉辦發布會的台北文華東方酒店保險箱內，所有進入指南的餐廳名單，只有在發布會上一一唱名公布，連負責媒體聯繫的台灣公關公司都無法得知。發布會的場地佈置亦由米其林由新加坡調派人員來台負責作業。

雖然江振誠已表明「將米其林留給別人」，但位在大直的「RAW」餐廳在〈台北米其林指南〉中仍可摘星。（圖／姚舜攝）

位在大直的「態芮」餐廳表示，餐廳已收到米其林邀請參加「台北米其林指南」發布會的邀請通知，此意味著該餐廳應該名列在摘星榜單上。（圖／姚舜攝）

不過，根據〈米其林指南〉過往在香港澳門與新加坡或首爾等亞洲城市出版時的慣例，在正式發布會前2周，米其林會通知入榜餐廳主廚到場參與媒體發布會與當晚的晚宴。而據了解，米其林已在前兩日展開邀請作業；經查證上述餐廳的主廚均已收到邀請通知，並被告知3月14日當天穿著廚師服參加記者發布會與晚宴。這也意味著，經過米其林祕探不只一次的調查，上述餐廳將在台灣史上第一本「米其林指南」中得到星光加持。只是，這些餐廳會得幾星，則最終還是要等到3月14日當天才會揭曉。

打從米其林要來台評鑑的消息傳出後，即不斷有行家、專家、美食家，以及作家們「作文比賽」，「市場消息面」群言淆亂、異說爭鳴，各種大預言、大預測紛紛出籠。這其中較「譁眾」與引人惻目的說法有：中餐廳中只有粵菜餐廳才會在米其林指南中摘星，台北將會和曼谷一樣三星餐廳「從缺」，以及〈台北米其林指南〉將是「全世界最薄的米其林指南」。

台北君品酒店「頤宮」中餐廳，可望在〈台北米其林指南〉中摘星。（圖／姚舜攝）

收到米其林這張電子邀請函，代表餐廳可望在〈台北米其林指南〉中摘星或被推薦入書。(圖／姚舜攝)

真的如此嗎？以記者過去30年在線上「東張西望、吃吃喝喝」的採訪經驗看，上述觀點未免太妄自菲薄並小看了台灣餐飲業的實力，而〈台北米其林指南〉當然不會只有上述餐廳入榜摘星。只是，最後的結果為何？一切都還得等到3月14日這一天。

(工商)