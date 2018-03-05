賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》今年228三件大事可見國運興衰

2018年03月05日 07:50 中時電子報 賴岳謙

2月28日是台灣的和平紀念日，我們希望透過這個日子，追思228的受難者，省思這個發生在台灣的悲劇，希望永遠不要在這塊土地上，再發生這樣的悲劇。所以，我們的目的不是要傳播仇恨，挑弄族群矛盾和歧視，而是要和平。遺憾的是當天發生了9名「台獨暴徒」衝進慈湖對已故蔣前總統的陵寢潑灑紅漆。「台獨暴徒」是法國國家廣播公司對這些年輕人違法行為的界定。

2月28日這一天，美國參議院院會通過了台灣旅行法，明確授權美國政府所有層級官員，包括內閣級國家安全官員、軍官和其他行政部門官員可前往台灣與對應的人員會面。以及要求美國國務卿在法律制定後180天內，及其後每180天向參眾兩院的外交委員會提交報告」。這項法律充滿了蔡英文政府在美國華府的運作痕跡，相信蔡英文會在前外交部長李大維和駐美代表的功勞簿上記下一筆。

也是在2月28日這一天，大陸國台辦公布了對台灣民眾和企業到大陸發展的31項措施。大陸不會給任何國家的普通民眾和企業這些優惠政策，任何國家也不會給台灣的普通民眾和企業這些優惠措施。大陸提供的這些優惠措施不但會嘉惠在大陸謀發展的台灣民眾和企業，也會同樣影響在台灣工作但經營對象是大陸消費者的民眾和企業。

發生在228的這三件大事可以怎麼看呢？蔣介石雖然已經蓋棺了，但是他的歷史功過還未定論，他的陵寢仍然受到法律的保障，依法由國防部負責安全。所以，當軍方相關單位未能盡到職責維護園區安全的時候，國防部必須盡速究責以嚴肅軍紀。檢調警察單位面對「暴徒」的違法行為時，應依循他們在媒體的公開證詞，展開執法行為。媒體和政黨應該依和平紀念日的立意宗旨，譴責這樣的散播仇恨和歧視的行為，而不是相反的去對這樣的行為加以肯定和鼓勵。

臺灣關係法涉及到的是高層官員的來往，跟台灣民眾的利益沒有什麼直接關係。台灣民眾關心的是我們的政府跟美國國會推動這個法案的相關議員有沒有什麼暗盤呢？我們要拿什麼來交換呢？會不會是含瘦肉精的美國豬和美國牛的進口台灣呢？會不會是美國對太陽能板、鋼材和鋁的保護關稅政策我們不能與之對抗呢？會不會我們只是美國利用來對抗大陸或界已跟大陸交換利益的籌碼呢？因為，從李登輝以來，我們的總統每一年都可以率領重要官員過境美國，也跟他們涉台部門的高層官員有些會談，雙邊的來往已經沒有什麼實質上的障礙，只剩下形式上的問題，通過這項法律跟我們普通民眾的利益有直接關係嗎？我們與美國的這項交易划算嗎？

相對於台灣旅行法的針對官員的便利性，大陸的31項惠台措施面對的就是台灣普遍的民眾和企業了，大陸很明顯地在爭取台灣民眾的向心力。這31項措施並不能保證台灣民眾和企業到大陸發展就一定能賺到錢，其實，這個世界上沒有任何政府能夠保證你的投資一定能夠有豐厚的報酬，也不能保證你一定就有大發展，但是如果一個政府能夠對你到該地去投資、創業、就業、就學掃除許許多多的障礙，提供融資、技術支援、開放跟他們的國民同等的國內市場、減稅等各項能夠降低成本的環境，這就意味著我們的競爭力更為增強，獲致成功的機會大大的增加了。所以，大陸的這31項惠台措施將會對台灣社會各層面的菁英和企業產生巨大的吸引力，台灣的資金、技術和人才往大陸移動的可能性將大大的增強。

228的這一天，台灣還困在族群仇恨，美國只想跟大陸對抗，大陸卻在吸納各方面的力量進入大陸。三方未來的興衰以昭然可見。

(中時電子報)