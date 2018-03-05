台南成6都後段班 高思博點關鍵嘆：民進黨該負責了

兼任民進黨黨主席的蔡英文總統。(本報系資料照)

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中時電子報

日前有網友發文問及，「哪一都最該被取消直轄市身分」？結果壓倒性的指向台南。行政院前政務委員高思博直言，台南市當前的各項評比成績，幾乎都居六都之末，許多政策有通盤檢討必要，台南成為六都後段班是不爭的事實，「民進黨執政20多年該負責了！」

網友在PTT發問，「小小的台灣共有六個直轄市，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，考量台北是首都勉強先保留下來，剩下的五個之中，誰是pseudo直轄市，應該被踢出行列？」許多網友高喊「台南」最該退出直轄市身份。網友紛紛表示「台南，啥都沒有東西又難吃」、「園區給高雄 台南降格」、「台南，因為沒有勞檢單位」、「台南 完全不是都市」、「台南..沒有不二人選」。

對此，高思博在臉書指出，網友提到的直轄市標準並非公允的指標，而討論六都那一都該被踢出，這個問題本身也沒道理。「那五都就沒問題嗎？都的意義為何？各縣市在制度上大小眼也是問題」。但是高思博說網友確實也點出合併升格將滿8年之際，台南巿許多問題，這是市民親身感受，不容忽視。

高思博提及，2009年時任行政院長劉兆玄看重「開台首府」的文化歷史地位，行政院認為台南市、縣為南部地區的產、學、研科技重鎮。未來合併改制後，將可作為雲嘉南地區發展的領頭羊，才通過台南縣、市合併升格案。

高思博認為，城市發展不一定是高樓大廈，消弭貧富不均，創造宜居環境才能讓城市永續。台南市當前的各項評比成績，幾乎都居六都之末，許多政策確實有通盤檢討必要，「台南成為六都後段班是不爭的事實，民進黨執政20多年該負責了！」

(中時電子報)

文章來源：高思博 A Po臉書

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