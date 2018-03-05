三張照片 洪孟楷：讓你看見民進黨執政後台灣的改變

蔡英文總統。 (本報系資料照片)

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中時電子報
三張照片看民進黨執政後台灣的改變。(擷取自洪孟楷臉書)
三張照片看民進黨執政後台灣的改變。(擷取自洪孟楷臉書)
三張照片看民進黨執政後台灣的改變。(擷取自洪孟楷臉書)

2016年民進黨蔡英文在人民的期待下，以689萬票大勝國民黨朱立倫的381萬票，但蔡政府上任快2年，民怨四起，陳抗如影隨形。國民黨文傳會副主委洪孟楷用三張照片，讓你看見民進黨執政後台灣的改變。

洪孟楷在臉書表示，三張照片是4日禮拜天經過民進黨口口聲聲「人民的立法院」時拍下的，即便周邊別說陳抗、連路人都沒有的假日，立法院仍然用尖刀、鐵刺、高達兩公尺多的鐵欄圍繞著立法院及中興大樓，原來所謂的民主進步，是用鐵柵欄把自己一層層的圍起；原來所謂的謙卑再謙卑，就是讓民眾無法進入、寸步難行！

過去是有激烈的陳抗才會出現的尖刺，現在已經變成立法院周邊的邊準配備了，而台灣最美的風景，難道是要自創特色，讓外國觀光客都來立法院周邊看看執政黨不願意與人民溝通所設下的層層牢銬，只是到底是把自己越關越封閉、還是越來越聽不見人民的心聲，只有執政者自己心理有數！

過去八年的馬英九執政，你可以說不符期待、你可以講改革不夠，但是從來沒有在一個沒人的假日仍然用鐵刺拒馬封鎖立法院的狀況，現在民進黨執政，台灣真的改變了，變得越嚴的一言堂、變得越加的不願聽取民意，視人民為洪水猛獸的執政黨，你真的配喊「民主進步」嗎？

當初要「公開透明」、當初要「國會自主」、當初要「自己的國家自己救」的那群，是爺們就出來放個響屁！還是只會選擇性的監督？越是無聲、越就證明你們是綠營的側翼打手，不敢面對社會的質疑，你們在民進黨執政下將永遠無法抬頭！

最後，一個民主國家需要用尖刺拒馬來組閣和保護政府機關，是丟臉的！民進黨執政下的台灣正一步步走向退步的社會，阻礙了台灣、也讓兩千三百萬人持續內耗，如果民進黨無法負責，2018年讓我們用選票終止這場鬧劇、也終止現在的執政黨繼續分化台灣！

(中時電子報)

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文章來源：洪孟楷 臉書

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