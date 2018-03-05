抖！強烈大陸冷氣團周四發威 低溫下探10℃

2018年03月05日 08:22 中時電子報 簡怡欣

今日是24節氣中的「驚蟄」，象徵天氣漸漸回暖。不過，冬衣可別急著收，這周將迎來兩波鋒面影響，今日傍晚後將明顯變天轉涼；周四再有一波強烈冷氣團發威，中部以北低溫下探10℃，急凍感受將「冷如冬」。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，根據4日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天天氣溫暖微熱，西半部高溫有機會達30℃以上；傍晚鋒面南下，北台灣將氣溫驟降。明(6)日受到東北季風南下影響，迎風面北部及東半部有局部雨，北台灣沿海空曠地區最低溫約可降至15℃，白天高溫也僅在20℃左右；後天(7日)白天東北季風減弱，氣溫可望有稍回升空檔。

周四(8日)將再有一波鋒面及強冷空氣南下，影響程度「冷如冬」，清晨中部以北沿海空曠地區將下探10℃左右的低溫，達強烈大陸冷氣團程度；周五溼冷轉乾冷，當天晚間至周六清晨因輻射冷卻作用加入、氣溫可能降得更低；周日清晨冷空氣稍減弱，但低溫仍只有10℃左右。

春季天氣型態「乍暖還寒」，中央氣象局預報員指出，這周迎來兩波鋒面低溫，第2波冷空氣將從周四開始影響到周日，中部以北下探低溫11到13℃；下周可望回溫，但至於是否將再有下一波冷空氣影響，則還有待觀察。

(中時電子報)