第90屆奧斯卡完整得獎名單 《水底情深》奪最佳影片等4獎成大贏家

《意外》山姆洛克威爾奪下奧斯卡男配角獎。(圖/翻攝美聯社)

艾莉森珍妮首度入圍奧斯卡,就奪下女配角。(圖/翻攝美聯社)

Kobe(圖左)和動畫師Glen Keane以《親愛的籃球》,獲頒奧斯卡最佳動畫短片。(圖/翻攝自美聯社)

去年主持人吉米基墨再次回歸。(圖/達志影像)

第90屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(5日)早上9點登場,由去年主持人吉米基墨再次回歸,開場就先自糗去年頒錯獎烏龍事件,男主角由蓋瑞歐德曼以《最黑暗的時刻》稱帝,他飾演已故英國首相邱吉爾,維妙維肖演技,先前已獲金球獎肯定,而女主角由《意外》法蘭西絲麥朵曼奪得,她飾演遭逢喪女之痛的媽媽,這是她睽違21年,第2度封后,打敗「梅姨」梅莉史翠普,而入圍13項的《水底情深》,最後拿下最大獎最佳影片和導演、配樂、美術設計等4獎,成本屆大贏家。

最佳男、女配角都是首度入圍就獲殊榮,山姆洛克威爾以《意外》奪獎,艾莉森珍妮以《老娘叫譚雅》獲獎,而退役球星Kobe以籃球生涯作改編,由《親愛的籃球》(Dear Basketball)奪下最佳動畫短片。

第90屆奧斯卡得獎名單:

最佳影片:《水底情深》

最佳女主角:法蘭西絲麥朵曼/《意外》

最佳男主角:蓋瑞歐德曼/《最黑暗的時刻》

最佳導演:吉勒摩戴托羅/《水底情深》

最佳男配角:山姆洛克威爾/《意外》

最佳女配角:艾莉森珍妮/《老娘叫譚雅》

最佳動畫短片:《Dear Basketball》

最佳動畫:《可可夜總會》

最佳妝髮設計:《最黑暗的時刻》

最佳服裝設計:《霓賞魅影》

最佳紀錄片:《伊卡洛斯》(Icarus)

最佳音效剪輯:《敦克爾克大行動》

最佳混音:《敦克爾克大行動》

最佳美術設計:《水底情深》

最佳外語片:不思議女人(智利)

最佳視覺特效:《銀翼殺手2049》

最佳剪輯:《敦克爾克大行動》

最佳紀錄短片:《Heaven Is a Traffic Jam on the 405》

最佳實景短片:《The Silent Child》

最佳改編劇本:《以你的名字呼喚我》

最佳原著劇本:《逃出絕命鎮》

最佳攝影:《銀翼殺手2049》

最佳原創電影配樂:《水底情深》

最佳原創歌曲:Remember Me/《可可夜總會》

