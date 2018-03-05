第90屆奧斯卡完整得獎名單 《水底情深》奪最佳影片等4獎成大贏家

蓋瑞歐德曼與法蘭西絲麥多曼奪下奧斯卡帝后。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
《意外》山姆洛克威爾奪下奧斯卡男配角獎。(圖／翻攝美聯社)
艾莉森珍妮首度入圍奧斯卡，就奪下女配角。（圖／翻攝美聯社）
Kobe(圖左)和動畫師Glen Keane以《親愛的籃球》，獲頒奧斯卡最佳動畫短片。(圖／翻攝自美聯社)
去年主持人吉米基墨再次回歸。(圖／達志影像)

第90屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(5日)早上9點登場，由去年主持人吉米基墨再次回歸，開場就先自糗去年頒錯獎烏龍事件，男主角由蓋瑞歐德曼以《最黑暗的時刻》稱帝，他飾演已故英國首相邱吉爾，維妙維肖演技，先前已獲金球獎肯定，而女主角由《意外》法蘭西絲麥朵曼奪得，她飾演遭逢喪女之痛的媽媽，這是她睽違21年，第2度封后，打敗「梅姨」梅莉史翠普，而入圍13項的《水底情深》，最後拿下最大獎最佳影片和導演、配樂、美術設計等4獎，成本屆大贏家。

最佳男、女配角都是首度入圍就獲殊榮，山姆洛克威爾以《意外》奪獎，艾莉森珍妮以《老娘叫譚雅》獲獎，而退役球星Kobe以籃球生涯作改編，由《親愛的籃球》（Dear Basketball）奪下最佳動畫短片。

第90屆奧斯卡得獎名單：

最佳影片：《水底情深》

最佳女主角：法蘭西絲麥朵曼／《意外》

最佳男主角：蓋瑞歐德曼／《最黑暗的時刻》

最佳導演：吉勒摩戴托羅／《水底情深》

最佳男配角：山姆洛克威爾／《意外》

最佳女配角：艾莉森珍妮／《老娘叫譚雅》

最佳動畫短片：《Dear Basketball》

最佳動畫：《可可夜總會》

最佳妝髮設計：《最黑暗的時刻》

最佳服裝設計：《霓賞魅影》

最佳紀錄片：《伊卡洛斯》（Icarus）

最佳音效剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳混音：《敦克爾克大行動》

最佳美術設計：《水底情深》

最佳外語片：不思議女人（智利）

最佳視覺特效：《銀翼殺手2049》

最佳剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳紀錄短片：《Heaven Is a Traffic Jam on the 405》

最佳實景短片：《The Silent Child》

最佳改編劇本：《以你的名字呼喚我》

最佳原著劇本：《逃出絕命鎮》

最佳攝影：《銀翼殺手2049》

最佳原創電影配樂：《水底情深》

最佳原創歌曲：Remember Me／《可可夜總會》

(中時電子報)

奧斯卡紅毯「恢復彩色」 女星比… 時尚圈鬆口氣 奧斯卡紅毯不是黑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。