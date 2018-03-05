第90屆奧斯卡完整得獎名單 《水底情深》奪最佳影片等4獎成大贏家

2018年03月05日 09:14 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

《意外》山姆洛克威爾奪下奧斯卡男配角獎。(圖／翻攝美聯社)

艾莉森珍妮首度入圍奧斯卡，就奪下女配角。（圖／翻攝美聯社）

Kobe(圖左)和動畫師Glen Keane以《親愛的籃球》，獲頒奧斯卡最佳動畫短片。(圖／翻攝自美聯社)

去年主持人吉米基墨再次回歸。(圖／達志影像)

第90屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(5日)早上9點登場，由去年主持人吉米基墨再次回歸，開場就先自糗去年頒錯獎烏龍事件，男主角由蓋瑞歐德曼以《最黑暗的時刻》稱帝，他飾演已故英國首相邱吉爾，維妙維肖演技，先前已獲金球獎肯定，而女主角由《意外》法蘭西絲麥朵曼奪得，她飾演遭逢喪女之痛的媽媽，這是她睽違21年，第2度封后，打敗「梅姨」梅莉史翠普，而入圍13項的《水底情深》，最後拿下最大獎最佳影片和導演、配樂、美術設計等4獎，成本屆大贏家。

最佳男、女配角都是首度入圍就獲殊榮，山姆洛克威爾以《意外》奪獎，艾莉森珍妮以《老娘叫譚雅》獲獎，而退役球星Kobe以籃球生涯作改編，由《親愛的籃球》（Dear Basketball）奪下最佳動畫短片。

第90屆奧斯卡得獎名單：

最佳影片：《水底情深》

最佳女主角：法蘭西絲麥朵曼／《意外》

最佳男主角：蓋瑞歐德曼／《最黑暗的時刻》

最佳導演：吉勒摩戴托羅／《水底情深》

最佳男配角：山姆洛克威爾／《意外》

最佳女配角：艾莉森珍妮／《老娘叫譚雅》

最佳動畫短片：《Dear Basketball》

最佳動畫：《可可夜總會》

最佳妝髮設計：《最黑暗的時刻》

最佳服裝設計：《霓賞魅影》

最佳紀錄片：《伊卡洛斯》（Icarus）

最佳音效剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳混音：《敦克爾克大行動》

最佳美術設計：《水底情深》

最佳外語片：不思議女人（智利）

最佳視覺特效：《銀翼殺手2049》

最佳剪輯：《敦克爾克大行動》

最佳紀錄短片：《Heaven Is a Traffic Jam on the 405》

最佳實景短片：《The Silent Child》

最佳改編劇本：《以你的名字呼喚我》

最佳原著劇本：《逃出絕命鎮》

最佳攝影：《銀翼殺手2049》

最佳原創電影配樂：《水底情深》

最佳原創歌曲：Remember Me／《可可夜總會》

(中時電子報)