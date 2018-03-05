高教爆彈 私校高美醫專確定8月退場 轉型長照機構

私校高美醫專確定8月退場，轉型長照機構。（資料照 劉宥廷攝）

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中時電子報
、中時/

受少子化浪潮侵襲，許多私校招生不足面臨經營危機、轉型困境，部分學校甚連教師薪資也發不出來，曾被教育部點名的高雄美濃區高美醫護管理專科學校，傳出已確定於一○七學年度的八月退場，擬轉型為長照機構，有可能成為第一個申請退場基金的學校，該筆基金用於補助學生轉學，以及融資給學校資遣教師所需費用等。

教育部先前公布全國157所大專校院的一○六學年度全校新生註冊率，其中註冊率低於六成的學校擴大到十七校，教育部更預估到一○七學年，大專新生人數將再減十萬。註冊率低的學校多是技職校院，「地區性」也是關鍵因素，學生愛往都市和北部跑，衝擊南部和東部的學校。

大學退場制討論多年，自2014年起至今，已有包括高鳳技術學院、永達技術學院，興國管理學院三校吹響退轉型或退場的哨音。教育部技職司長楊玉惠表示，高美醫專106學年僅招到60位學生，是全國技專招生最差的學校，因此決定今年8月起停辦，擬轉型為長照機構。楊玉惠說，一旦學校提出申請，教育部將會同衛福部進行審查，看是否讓他們順利轉型。另因該校財務狀況非常不好，可能成為第一個申請退場基金的學校，用於補助學生轉學及教師資遣。

少子化加上大學氾濫，教育部早在102學年就訂有「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，明定4項「列入輔導對象、進而啟動退場機制」的指標，包括學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率均未達60％；技專校務評鑑四等或大學校務評鑑2/3以上項目未通過，或系所評鑑2/3以上系所未通過；積欠教職員工人事費總額50％以上且累計達6個月以上；違反相關教育法規者，列為專案輔導學校，將輔導轉型退場。

(中時電子報)

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