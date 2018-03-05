時尚圈鬆口氣 奧斯卡紅毯不是黑鴉鴉

開雲集團老闆娘薩瑪海耶克（Salma Hayek）樂穿紫色禮服，還加碼亮片和水晶飾鑽，風格華麗。（CFP）

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羅拉鄧穿白色禮服配戴「Time's Up」徽章走紅毯，奧斯卡紅毯不再黑鴉鴉，讓人鬆口氣。（美聯社）
Elisabeth Moss則選擇配戴「Time's Up」徽章與會。（美聯社）
瑪歌羅比（Margot Robbie）身穿一襲白色香奈兒禮服與會。（CFP）
珍芳達穿Balmain禮服配戴「Time's Up」黴章與會。（CFP）

奧斯卡頒獎典禮在台北時間今天早上登場，眾所矚目的紅毯時尚幸好未重演金球獎頒獎典禮一樣黑鴉鴉，而是以配戴「Times Up」徽章、各式標語或紅絲帶等方式來表達支持反性騷擾的決心，時尚圈終於可以鬆口氣。最開心的莫過於時尚開雲集團 (Kering Group）老闆娘薩瑪海耶克，她在頒獎典禮樂穿紫色禮服，還加碼亮片和水晶飾鑽，一掃金球獎的黑色陰霾。

今年奧斯卡頒獎典禮將把議題焦點回歸電影本身，不會再出現群星穿黑色禮服的抗議行動，瑪歌羅比（Margot Robbie）身一襲白色香奈兒禮服走紅毯，琥碧戈珀也穿一襲紫色印花禮服，配戴關心愛滋病患者的紅絲帶胸花與會，穿白色Balmain禮服的珍芳達與穿粉紅色禮服的Elisabeth Moss則選擇配戴「Times Up」徽章與會。

金球獎頒獎典禮上，眾星支持反性騷擾「Times Up」和「#METOO」運動，有志一同地穿黑色禮服與會，在演藝圈掀起狂瀾，隨後登場的葛萊美頒獎典禮上，眾星配戴白玫瑰與會，上個月登場的英國影藝學院電影獎（BAFTAs），眾星同樣穿黑色禮服支持「Times Up」運動。因此在奧斯卡紅毯登場前，時尚圈十分關心眾星會以什麼樣的形式支持反性騷擾。

「#METOO」運動發起人Tarana Burke說，她並不在意女星是否會在奧斯卡上穿黑色禮服，因為「#METOO」不僅是一種「手段」而已，她會把心力更務實地投注在實質工作上，例如幫助曾被性騷擾的女性走出陰影。

(中時)

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