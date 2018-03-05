中國兩會今開議 軍事預算和任期限制是最大亮點

2018年03月05日 08:51 中時電子報 楊幼蘭

中國13屆全國人大一次會議5日上午9時在人民大會堂開幕，其中最引人關注的，除了中國軍事預算外，另外一個舉世矚目的焦點，就是中共提議修憲取消國家主席任期限制。廣泛預料，這提議將獲得通過。

據新華社5日報導，中國2018年軍費開支將增加8.1%，而軍費已經明顯增加的2017年增長率是7%。以上數字是新華社引據中國總理李克強政府工作報告的資料，而李克強將在全國人大會議上正式宣佈。

中國2018年軍費增長根據這一增長8.1%，也就是說軍費開支將高達1,750億美元（約5兆台幣），不過這數字還是比美國少了4倍。

而美國之音指出，在人大政協兩會召開之前，中國官方媒體充斥著有關軍演的報導。一些國防企業公司則遊說要求增加軍事開支，強調軍隊的力量日益增長，在外活動範圍擴大。中國去年在吉布提建立了第一個海外軍事基地，中國在全球發揮更大作用的雄心也在擴張。

在今年的農曆新年期間，中國官媒發佈視頻，展示隱形噴氣機的能力。另一則有關中國海軍在印度洋活動的報導，則為中國海軍打氣。

上個星期，中國官媒發佈兩則有關航母的報導，稱將打造更大的核動力航母，而中國目前只有一艘航母服役。而中國第一艘自製航母去年下水，預計將在2020年服役。

長期以來，中國共產黨領導人一直對國防預算秘而不宣。分析人士說，北京每年在全國人大會議上公佈的預算百分比只是冰山一角。

淡江大學戰略學教授黃介正說，中國軍費大幅度增加可能使中國的鄰國更加不安。他並指出，中國強軍可能也會間接促使如美國等中國的戰略對手加速與盟國合作，為4方安全對話或印度洋-太平洋地區國家安全合作增添動力。

而在中國國家正副主席取消任期限制方面，可望在這次會期獲得通過，讓習近平能無限期擔任國家主席。不過，中國官媒否認修憲意味習近平將擔任終生國家主席。

而先前據路透報導，王岐山是習最親密的政治盟友之一，去年10月他雖卸下中央政治局常務委員會委員的職位，但日前在湖南當選全國人大代表。路透稱，與中共領導高層和外交界往來的消息人士透露，69歲的王岐山很可能在兩會中獲選中國國家副主席。

一般預料，他將成為習近平處理美中關係的掌門人。而分析家認為，王岐山歸來是一件好事。

黃介正說，「王岐山在中國被人認為是消防員。因此，假如出現什麼難以解決的問題，王岐山就會去解決。我想這是一個明智的舉措。」

黃介正說，擔任中國國家副主席，他也將能見到美國總統川普等領導高層。不過，中美貿易對話仍將是拔河比賽。

而中國問題專家林中斌也同意這一看法，他指出，「王岐山被認為是主意很多，甚至是有很多鬼點子，他能對一些問題提出非正統的解決辦法。因此，任命他為國家副主席，將解決很多其他人不能解決的問題。」

其他分析家則指出，王岐山深受習近平信任，因此將是處理中美關係的一個穩定因素。

(中時電子報)