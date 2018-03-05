逢甲銅板價現炸甜不辣 激推獨門特調醬汁

「黑輪美」的甜不辣現點現炸，配上原味與黑胡椒醬獨門醬汁，吸引很多老饕。（盧金足攝）

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王政翰在逢甲商圈開「黑輪美」，熱賣的甜不辣，吸引很多中科員工指名外送下午茶點。（盧金足攝）

逢甲商圈是全台知名夜市朝聖景點，也是各種小吃的一級戰區，如何在觀光客和學生族群賣出好口碑？王政翰開店一年多的「黑輪美」，招牌「甜不辣」現點現炸，配上原味與黑胡椒醬獨門醬汁，不只吸引很多老饕，市場更跨出逢甲商圈，很多中科工廠都有下午茶時間，員工指名訂餐，老闆還特製保溫箱，熱騰騰的甜不辣外送到中科，叫好又叫座。

「黑輪　美」的甜不辣，在美食一級戰區的逢甲商圈，客人吃出好口碑。（盧金足攝）

32歲的王政翰本來從事房地產資訊業，因緣際會學得特調醬汁，加上自己從小住在逢甲商圈附近，熟諳小吃生意，為了能多陪家人，決定與太太攜手創業賣甜不辣。

「甜不辣好吃，但我也要求餐台的衛生一定要乾乾淨淨！」王政翰說，他的甜不辣最特別的是，客人點餐後才開始炸，現點現做，Ｑ彈的魚漿沒有油膩感，食材新鮮外酥內嫩，由客人點選原味醬或是黑胡椒醬沾醬，變成與甜不辣速配的口感。

王政翰特製後背包造型的保溫箱，打開外送市場商機。（盧金足攝）

甜不辣不沾醬也很好吃，沾醬更吃出甜不辣的美味，客人好奇問他「獨門醬料」是那些材料做的？他很神祕的說，這是鎮店之寶，保證讓人吃了回味無窮。

來逢甲商圈的民眾，有的喜歡一面逛夜市一面吃美食，王政翰設計的外帶紙盒，讓客人方便帶著走，但如果在店內食用，還可以加點平價的古早味紅茶，及用昆布與柴魚熬煮的柴魚湯，他還大方的讓客人喝完可以無限再續杯。

王政翰賣的甜不辣好吃，也要求餐台的衛生一定要乾乾淨淨。（盧金足攝）

甜不辣屬庶民小吃，很多客人激推「黑輪美」的甜不辣之外，米血與百頁豆腐及點菜率高的腐皮捲，王政翰說，他還有每日限量的私房無骨豬，很多人一開店就來買。

現在連中科園區的員工都聞香而來，很多員工的下午茶都來訂「黑輪美」甜不辣，王政翰特製後背包造型的保溫箱，只要滿500元即可外送，他說，年輕人多打拚點，中科離逢甲商圈近的地利之便，讓他另外開發出「呷好鬥相報」的外送商機。

地址：台中市西屯區福星路196號

營業時間：

周一至周五，下午2點半到晚上10點半

假日：中午12點到晚上11點

每月不定期公休，公布於「逢甲黑輪美」臉書專頁

電話：04-24527689

售價：甜不辣15元

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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