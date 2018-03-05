政治人物近5篇FB貼文按讚數 網呼：馬英九好驚人

2018年03月05日 09:50 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九卸任後人氣回溫，所到之處皆受到很多民眾歡迎。馬英九到花蓮2日遊，以行動救花蓮，讓許多網友讚賞，更有網友說看到經國先生的影子「這是用行動愛護花蓮的好總統，這才是人民想要的」。有網友分析政治人物臉書最新五篇貼文的按讚數，並直呼「馬英九臉書按讚數蠻驚人的！」

馬英九人氣高漲，一舉一動皆受到諸多關注。不僅親筆春聯、春節期間身上穿的「KMT」帽T，引起許多馬迷詢問。近日馬英九到花蓮觀光，以行動救花蓮。他昨天早上與立委徐榛蔚等人一起攀登花蓮市區最高峰美崙山，一路上許多婆媽伸手與馬握手，人氣紅不讓。馬昨晚穿著藍色帽T逛東大門夜市，人潮擠爆。馬英九除了每到一個攤位就簽名，民眾看到他則搶著合照。

有網友在PTT發文指出，他觀察政治人物臉書最近五篇貼文按讚數，發現前總統馬英九最近五篇分別是1.6萬、7.1萬、5.2萬、2.9萬、2.2萬。台北市長柯文哲則是2.0萬、0.9萬、0.8萬、1.7萬、1.4萬。總統蔡英文為0.9萬、1.1萬、1.2萬、1.1萬、0.9萬。

國民黨立委蔣萬安最近五篇貼文按讚數則為5103、3789、2955、2386、7148。國民黨主席吳敦義為1516、1355、70、230、992。前國民黨立委丁守中丁守中為283、568、290、368、424。民進黨立委姚文智則是160、306、1000、874、134。

該網友最後更說，馬英九的網路聲量高於柯P，「如果馬有意願選2018台北市長，選上的機率真得很高！」

對此，網友紛紛表示「他選舉沒輸過啊」、「選舉當市長又不輕鬆 他享清福就好」、「有人罵馬過頭後，終於發現罵錯了」、「其實只有證明沒在總統位置上很容易對而已」、「 誰掌權誰被唸最慘 證明人民很健忘而已」、「國民黨唯一戰神，其後無人了」、「馬英九很早就弄臉書了...」、「馬出來選，會拉高投票率」、「馬英九參選是很強 幫忙助選你有看過哪次強過?」、「國內人氣是有回溫 但也不足以讓他勝選」。

(中時電子報)