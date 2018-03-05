蘇澳籍漁船「東半球28號」遭日方緊追　漁業署調查中

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漁業署表示，蘇澳籍漁船「東半球28號」3月3日及4日在暫定執法線東側，連續2日被日方水產廳取締緊追案，漁業署將秉持勿枉勿縱的精神審慎調查，如有違反規定，將予嚴處，但如無違規，也將循外交管道向日方抗議。

漁業署表示，東半球28號是於2月28日以特定漁業身分自蘇澳出港，3日早上遭日方緊追的位置，是在已談定的台日協議水域範圍外約10浬，依VMS資料初判為直線航跡，到底有無作業，漁業署刻正查明中，同時會請日方提供具體事證，如有違規作業情事，將予嚴懲。

漁業署指出，東半球28號3月4日早上7時位置雖有超過暫定執法線，但是在與那國島西側的台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，該水域並非已談定的台日協議水域，我方可主張作業。

漁業署表示，對於日方緊追我漁船並噴水干擾，我方會透過外交管道提出抗議，至於東船當日作業範圍超出娛樂漁船30浬限制範圍部分，如經查證屬實，漁業署署也將予嚴處。

漁業署強調，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，漁業署已在歷次的台日漁業委員會上，向日方表達應儘速達成協商安排，只是日方多以各種理由推遲，漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛。

(中時)

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