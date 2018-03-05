MLB》史坦頓左外野迷航 洋基遭光芒慘電

2018年03月05日 09:51 中時電子報 蔡銘仁

洋基今(5日)春訓熱身賽跟光芒交手，1比9遭慘電，首次移防左外野的史坦頓(Giancarlo Stanton)3打數盡墨不說，還出現3次接球瑕疵，奉送光芒3支安打，儘管沒被記失誤，卻不免讓人擔心他的守備，史坦頓表示，陽光多少有影響，但那也是比賽的一部分。

史坦頓過去多是守右外野，追溯前次守左外野，已經是2010年還在2A時，那時也不過守5場。此役洋基嘗試讓史坦頓移防左外野，結果可說是一團糟；史坦頓在2上跟4上2次後退接球，都讓球落在身旁，接殺變2支二壘打，其中4上的二壘打，還讓光芒攻下該局的第3分。

史坦頓後退接球不行，5上史奈德(Brandon Snyder)擊出較淺的飛球，史坦頓卻也讓球落在身體前方。史坦頓守完5局後退場，遇到3次飛球守備機會，沒有半顆能接進手套；是否是受到陽光影響？他認為，陽光多少有一點影響，但影響並不大。

史坦頓打擊3打數沒貢獻、守備又出包，但他仍有信心，「我做了些糟糕的守備，沒能幫助到球隊，我得試著把這些事拋諸腦後，再多做些努力。不過我沒事，調整步調跟其他的一切都好，沒有太過低潮。」

洋基總教練波恩(Aaron Boone)堅信史坦頓，也能勝任守左外野的工作，以今天的結果來看，還算是滿意，「老實說，今天我看到我想看的，畢竟要移防到另一邊，感覺是不同的，第1步的啟動、移動到球的落點，我很開心有看到這些，這是個好的開始。」

波恩坦言，他期許能看到史坦頓適應外野其他位置，這是史坦頓跟賈吉(Aaron Judge)都得經歷的過程，移防這件事，他也持續跟2人進行溝通。波恩會這麼說，是因為賈吉跟史坦頓過去都是守右外野，現在若要同時把2人擺上場守備，勢必得有1個人要移防到左外野。

除了史坦頓，洋基也把守二游防區的艾斯皮諾薩(Danny Espinosa)移到三壘，結果換回2次守備失誤。洋基此役攻守兩端失衡，讓光芒趁虛而入，以9比1送洋基熱身賽第2敗。

(中時電子報)