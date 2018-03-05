癌細胞最怕的7種食物 大口吃跟癌症說掰掰

美國健康網站整理出7種抗癌食物，能有效抑制癌細胞生長。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣十大死因中，癌症已連續35年名列頭號殺手，平均每5分鐘就有一人罹癌，食安問題頻傳，到底要怎麼吃才能有效防癌？根據美國網站【TIME FOR NATURAL HEALTH CARE】整理出7種癌細胞最怕的食物，研究顯示能有效抑制癌細胞，並減緩腫瘤生長。

1. 藍莓、覆盆子

聯合新聞網報導，根據台灣癌症基金會指出，藍莓、覆盆子等莓果，富含花青素、類黃酮等植化物，可幫助抗老、提升免疫力。

2. 蕃茄

蕃茄中的茄紅素不僅能降血壓、抗老，還能預防心臟病及多種癌症，有研究指出，一個月內至少吃四次番茄，可降低50％的前列腺癌風險。

3. 黑巧克力

黑巧克力中的多酚類化合物，可預防心血管疾病及癌症，但要適量，否則可能會攝取過多熱量。

4. 咖哩

咖哩中的薑黃素是很好的抗癌劑，可預防皮膚癌、口腔癌。

5. 綠茶

有多項研究指出，綠茶中的茶單寧、茶鞣酸是有效抗氧化物質，可降低乳癌、膀胱癌、胃癌等癌症風險。

6. 紅酒

紅酒中的白藜蘆醇除了能促進心臟功能，還可有效預防癌症。研究指出，225毫升的紅葡萄酒可提供約640毫微克的白藜蘆醇，建議每天攝取約200-600 毫微克的白藜蘆醇，效果最佳。

(中時電子報)

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