2018年03月05日 10:05 中時電子報 陳怡文

侯漢廷貼圖諷民進黨，網友讚：酸度破表啊！(擷取自侯漢廷臉書)

關於大陸三十一項惠台措施，賴清德院長表示「希望中國要能夠了解，能發展到這個地步，沒有台灣人幫忙，他可以嗎？」對此，新黨新思維中心主任侯漢廷認為不論是企業界的經濟發展，或是娛樂產業的大師地位，他們對大陸的貢獻或影響，都不是本自民進黨的扶持或鼓勵，而是來自於自己的條件和努力與大陸人民的支持。反觀民進黨讓早期的台商背上「賣台」、「台奸」的罵名。侯也貼圖諷民進黨，讓網友讚「酸度破表啊！」。

侯在臉書貼圖

圖一：女說「我打算去大陸當台商」

圖二：男一臉嚴肅說「不准去！你是賣台的台奸」

圖三：女說「我已經小有成就了」

圖四：男笑著說「看到了吧？都是我們台灣的功勞」

侯漢廷在臉書表示，源自台灣而在大陸深耕的企業，包括康師傅、統一集團、旺旺集團、永和豆漿，在過去十餘年，不僅創造在大陸的投資市場，更提供了大陸經濟發展的契機和就業人力市場。另一方面，在文化娛樂產業上，庾澄慶、周杰倫等音樂人，在中國好聲音的產製上，更為中國建立了中國年輕人的夢想導師地位。

但是，不管是企業界的經濟發展，或是娛樂產業的大師地位，他們，對大陸的貢獻或是影響，都不是本自民進黨的扶持或鼓勵，而是來自於自己的條件和努力與大陸人民的支持。

反觀民進黨的大陸政策，從李登輝「戒急用忍」、陳水扁「積極管理有效開放」、蔡英文「新南向」，從來就沒有鼓勵或協助台灣企業或各種產業往大陸發展。反而是，早期的台商是靠著自己的眼光及努力，甚至背上「賣台」、「台奸」的罵名，就連藝人都被獨派批判「配合中共統戰陰謀」。

民進黨執政後，改變兩岸的互動模式，讓原本已有轉機的台灣產業，再次面臨更嚴峻的考驗，但是，民進黨不僅不思考解套方案，反而張冠李戴，扭曲了台商產業的功能與角色，以圖掩飾自己無力無策改善兩岸僵局的藉口。

過去的台商產業，在這樣的民間主導與民進黨限制下，企業或其他產業，在大陸開疆闢土、自力更生，產生了共生互利的市場經濟，台灣對中國確實有貢獻，但是絕對不可以被拿來當作理由，藉此指控大陸不應該封鎖台灣，不能拿台商產業成為民進黨向大陸喊話的籌碼，利用台灣人的成就來掩蓋自己在兩岸上的無能。

三十一項惠台措施，是大陸政府再度釋放善意，其立基點在於希望協助台灣企業在大陸的發展，民進黨政府應該積極協助台灣產業在對岸壯碩發展、而非一昧嘲諷抵制，利用這種似是而非的論調，抹煞台商的成就，甚至扭曲兩岸合作的互利共生角色，我們雖然期許大陸政府落實惠台政策，但是我們更期待民進黨正視兩岸政策的根本，而非誤導民眾，指鹿為馬，掩飾其在兩岸政策上的失策和無所作為，更期待所有民眾，共同檢視監督，譲這個惠台措施，為大家帶來實質效益。

(中時電子報)