偷車掉手機 帶妻兒環島度假躲警 墾丁落網

2018年03月05日 10:11 中時 翁聖勳

2018.03.05嘉義縣 ▲ 竹崎警方現場另外查獲二級毒品安非他命、吸食器、殘渣袋。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣警察局竹崎分局破獲汽車失竊案及藝品奇木桌失竊案，竹崎警方藉由嫌犯竊車現場所遺留手機鎖定犯嫌，並遠征屏東縣將39歲張姓主嫌及22歲洪姓同夥逮捕歸案，另外查獲二級毒品安非他命、吸食器、殘渣袋及作案工具一批等贓證物，全案依違反毒品危害防制條例及竊盜移送。

竹崎分局在農曆大年初一接獲民眾報案，指稱家中自小貨車遭竊，警方隨後成立專案小組進行追查，研判遭竊自小貨車應為「使用竊盜」，碰巧員警於隔日執行巡邏勤務，發現一懸掛變造車牌小貨車行蹤鬼祟，更與失竊車輛相同車身外觀，正滿載竊盜而來的奇木桌等藝品，警方立即展開圍捕行動，未料歹徒警覺立即棄車逃逸，警方在車上查獲嫌犯遺留手機，鎖定住在雲林縣斗六市的張姓男子涉嫌重大，並展開跟監行動，終於在屏東縣恆春鎮墾丁的一家民宿將張嫌逮捕歸案。

偵訊過程中，張嫌表示擔心遭警方鎖定查緝，於是帶著老婆、小孩及洪姓同夥一起前往墾丁度假，原本預計將環島一週，規避警方追查，但沒想到警方遠從嘉義跟監到墾丁，第三天就被逮捕。由於警方在張嫌駕駛的自小客車中查獲二級毒品安非他命1小包(1.32公克)、吸食器、殘渣袋及作案工具一批等贓證物，案經警詢後依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)