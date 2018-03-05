六輕回饋5鄉 免費疾病篩檢顧健康

六輕回饋5鄉，免費疾病篩檢幫助民眾顧健康。（張朝欣攝）

友善列印
中時

台塑六輕回饋地方，3月委託雲林長庚醫院舉辦居民疾病篩檢關懷服務，為崙背鄉、東勢鄉等沿海地區5鄉民眾，免費提供代謝症候群、肝功能及肝炎篩檢等服務，希望藉由預防醫學幫助民眾顧健康。

台塑企業為深耕在地，秉持2名創辦人王永慶、王永在「取之社會，用之社會」精神，5日起舉辦「5鄉免費疾病篩檢」，希望藉由預防醫學概念，由雲林長庚醫院醫護團隊走進沿海鄉鎮，提供民眾有感且實用的服務。

六輕管理部表示，台塑企業委託雲林長庚醫院，為雲林縣崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉，以及彰化縣大城鄉民眾，提供代謝症候群、肝功能及肝炎篩檢、骨質密度檢測等服務，由提升民眾自身健康維護做起，早期發現與治療，確保鄉民健康與生活品質。

六輕管理部說，為方便民眾參與「五鄉免費疾病篩檢」，六輕結合五鄉公所選定活動場所，民眾不用舟車勞頓就可就近接受疾病篩檢服務，總場次共30場，歡迎鄉民眾踴躍報名，相關活動訊息皆公告在各鄉公所。

雲林長庚紀念醫院指出，為讓沿海居民有更佳的醫療服務品質，今年將引進震波碎石及核磁共振，並邀請林口長庚骨科運動醫學專家葉文凌醫師、嘉義長庚副院長胃腸肝膽科專家盧勝男、林口長庚副院長小兒過敏專家黃璟隆至雲林長庚醫院開診。

(中時)

癌細胞最怕的7種食物 大口吃跟癌… 北市推動「長照宅急便」 急性醫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。