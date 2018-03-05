MLB》為大谷得守一壘 普侯斯：我還不清楚計畫

普侯斯新球季會多負擔幾場一壘守備工作。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平加盟天使，將以指定打擊展開「二刀流」之旅，也代表原本擔任指定打擊的普侯斯(Albert Pujols)，得多負擔幾場一壘守備工作，然而，天使跟普侯斯間的溝通似乎還未開始，普侯斯透露，熱身賽至今還沒有人告訴他到底計畫是什麼。

38歲的普侯斯近幾年因要減輕膝傷負擔，大部分時間是打指定打擊，去年僅守過6場一壘。但現在大谷來了，若天使要讓2人同時上場，普侯斯就得守備；普侯斯休季期間勤練一壘，但他透露，到現在仍不清楚狀況，「沒人跟我說過任何事，完全不清楚計畫怎麼安排。」

普侯斯也很認命，表示他唯一知道的，是自己得穿上球衣上場比賽，到時再看球隊希望他怎麼做。普侯斯過去在紅雀時，曾兩度獲一壘金手套，不是沒有守備能力，他也說，自己每年都準備好守一壘，「不懂為何每個人都關注這件事，好像我得學習該怎麼守備，那有點可笑。」

普侯斯形容守一壘，對他來說跟騎腳踏車一樣，「你不需要每天騎，就算經過20年再騎，第一次騎可能有點生疏，但很快就能調整回來」普侯斯直言，他不擔心守備會影響到打擊，守備歸守備、打擊歸打擊，而他就是盡情的享受在比賽中。

天使日前把克隆(C.J.Cron)送去光芒，普侯斯可能會有更多守備機會。目前他在春訓守過1場一壘，共守3局零失誤，2次守備機會都把握住；但打擊有些低迷，4場出賽總計9個打數，安打還未開張，春訓打擊率還掛零。

(中時電子報)

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