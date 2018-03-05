影》闖紅燈跑給警察追 只因身上有...

2018年03月05日 10:43 中時 呂素麗

趙男闖紅燈，在對向的高雄市十全派出所員警馬上迴轉追人，展開警匪追逐戰。（呂素麗翻攝）

趙男闖紅燈，在對向的高雄市十全派出所員警馬上迴轉追人，展開警匪追逐戰。（呂素麗翻攝）

高雄市42歲趙姓男子上周六騎機車行經三民區九如二路與瀋陽街口時，竟無視對向有警察，大喇喇地闖紅燈，員警見狀追上示意他停車受檢，趙男反而催油門加速逃逸，員警緊追在後，趙男在一個轉彎失控自摔，後方員警見狀趁機衝上前將其壓制，順利將逮捕，從他身上起出安非他命及吸食器。

警方表示，闖紅燈只是交通違規，但趙嫌因身上攜帶毒品心虛竟猛催油門，跑給員警追，趙嫌逃逸過程中還一路飆到快車道上，更多次越過雙黃線、逆向、蛇行、甚至騎上人行道企圖甩開後方追捕的員警，而當時正值下班通勤時間，馬路上車來車往，險象環生。

警方調查，趙男3日下午5點騎機車東向西沿九如二路直行，到瀋陽街口時，正值紅燈，趙男竟大喇喇地闖紅燈，這一幕全被對向的三民一分局十全派出所巡邏員警王昱翔及吳秉澔盡收眼底，立即迴轉追上示意他停車，但趙嫌反而加速油門跑給警察追。

警匪追逐10多公里，最後趙嫌因轉彎時車輪打滑不慎自摔，才束手就擒，趙嫌遭警方壓制後自知難逃法網，主動從胸口口袋取出放在香菸盒中的0.42公克、0.62公克安非他命及吸食器交給警方。

趙男闖紅燈被逮，警方並從他身上起出裝在香煙盒裡的毒品。（呂素麗翻攝）

趙嫌說，他是「做黑手」的，對於機車車況了若指掌，疑惑地直說:「照理共，恁ㄟ重型警車應該追我袂到啊！」；而對於自己一路冒險不要命的逃逸行為，最後卻仍然栽在鍥而不捨追捕的警方手中，邊苦笑邊說：「沒想到你們這麼敢」警方聽後霸氣回:「你敢犯罪我們就敢抓到你！」。

警方訊後除了依違規事實開出多張紅單，還依違反毒品防制條例將趙嫌移送法辦。

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(中時)