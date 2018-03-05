日本驅台釣客 蔡政府卻裝傻 王丰：該喝「國安」感冒液

2018年03月05日 10:39 中時電子報 黃以謙

圖為台灣本土成藥「國安感冒液」。(擷取自廣告片段)

日前一位台灣釣客乘海釣船出航，在蘇澳外海被日本水產廳艦艇驅趕，幸得我方海巡艦艇救援方才脫險。然而，民進黨政府卻裝聾作啞，表示由於「台日漁業委員會」召開在即，不便說明。對此，知名作家王丰痛斥民進黨政府邏輯有問題，憑什麼日本水產廳驅逐釣客不是「國安問題」，M503就是「國安問題」？建議累的話喝一罐「國安」感冒液！

王丰在今天（5日）發文，質疑綠媒與蔡政府邏輯有問題。因為過年前的M503航線糾紛，大陸明明沒越界（海峽中線），就被定性成危害國安；相較之下，日本將外海當成「大東亞日榮圈」的可惡行徑，卻被以事涉敏感為由壓下來。

進一步說，日本水產廳不好好管日本漁船，卻跑去管在台灣近海的台灣釣客，是不是把這些地方當成了「大東亞日榮圈」？難道這對台灣來說，不是嚴重危及台灣的「國安」嗎？

王丰強調，誰敢否認就是真的搞不清楚狀況，「是不是該去服用一瓶『國安』感冒糖漿或是醒神飲料？你累了嗎？」

另一方面，台灣當局以所謂「事涉敏感」為由，表示不便對外說明，那真的非常奇怪，因為擺明有個跟日本討價還價的籌碼，卻棄之不用，顯見「台日漁業委員會議」就是個見不得光、見不得人的「黑會議」！

(中時電子報)