周三開搶！清明連假疏運 高鐵加開246班列車

2018年03月05日 10:37 工商 陳昱光

台灣高鐵指出，今年清明假期長達5天，為服務旅客返鄉掃墓及出遊需求，規劃自4月3日（二）至4月9日（一）為期7天的「清明假期疏運」期間，共加開246班次列車，周三（7日）凌晨零時開放預購。

高鐵今年清明假期疏運期間，加開246班次列車（南下121班、北上125班），總計7天提供1,190班次列車的旅運服務，旅客可自3月7日（三）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明連假期間所需的車票。

另配合清明節連續假期，3月31日（六）調整為上班日，當日高鐵公司將於通勤時段增開2班列車（1504台中06:45發車、1302左營06:45發車）。

依照清明假期旅運需求，各車次將規劃3至5節自由座車廂，高鐵公司建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點的高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

高鐵表示，參考近期疏運期間旅客乘車狀況，以及連續假期桃園站有較多入出境旅客乘車需求，今年清明疏運期間首度規劃有31班，南下由南港出發，停靠台北、桃園站（不停板橋）後直達台中以南各站，以及北上過台中後直達桃園、台北、南港（不停板橋）的列車。

此外，清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達360班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數30%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「會員平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(工商)