斥資億元改善南市民治議事廳使用率低問題 經發局爭取議會支持

新營民治議事廳活化案獲中央補助7000萬，但遭到部分議員反對，至今無法取得議會同意函。（程炳璋攝）

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新營區的臺南市議會民治議事廳因使用率偏低，臺南市政府預計斥資1億元，將部分空間做為創新育成基地，也爭取到中央前瞻計畫7000萬補助金，惟須議會同意作條件。不料全案曝光後，部分議員認為是「消滅民治議事廳」而不願同意。台南市經發局強調仍保留議會功能，眼見12日將議會同意函送交中央的期限將屆，經發局持續爭取議會支持，呼籲別白白浪費中央補助金。

臺南市議會民治議事廳部分閒置空間有活化考量，市府規畫1億元要打造溪北的創新育成基地，經向行政院申請競爭型前瞻計畫補助，中央認為只要議會同意，就願補助7000萬元。

但這項計畫受到部分議員反對，認為形同逐漸消滅民治議事廳，讓新營區更邊緣化，激動的議員更以「賣某作大舅」作為抗議。

台南市經發局指出，閒置空間若能活化，可減少維護經費。既可維持議會原有功能，兼提供溪北地區年輕人更好的發展機會。

這項活化工程重點是「中央負擔大部分經費」，台南市經發局認為機會難得，5日籲請議會支持，讓地方可以留住人才。

經發局說明，創新育成基地是讓年青人進駐，經由專業輔導與教育訓練，協助創新創業，預估3年至少輔導20家新創企業，並產出1億媒合商機 3年可創造周邊商圈商機約3600萬元。不但可協助年青人在地就業，並可活絡在地商業，帶動大新營的整體發展。

行政院已有條件通過此案審查，但市府必須於12日前補送議會同意函，否則將喪失補助資格，市府將持續努力爭取，希望議會能夠支持，不要失去這活化及繁榮地方發展的機會。

(中時)

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