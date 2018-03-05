奧斯卡紅毯三美 50歲妮可領銜奪冠

2018年03月05日 11:05 中時 陶福媛

年已半百的妮可基嫚身穿藍色亞曼尼訂製禮服，腰間超大蝴蝶結顯得柳腰纖細。（美聯社）

蓋兒加朵身穿Givenchy亮片禮服與會，低胸設計更能突顯她的美胸。(CFP)

瑪歌羅比穿香奈兒白色訂製禮服，一派輕鬆自在走紅毯，展現自信。(CFP)

今年的奧斯卡紅毯非但不再黑鴉鴉，而且色彩鮮豔、金光閃閃。值得一提的是，熟齡女星雖然外型條件不比年輕女星，但在紅毯上展現非凡的時尚品味和氣勢，贏得好評，如高齡80歲的珍芳達、年逾半百的妮可基嫚、珊卓布魯克等，紅毯表現都讓人刮目。

★妮可基嫚的藍色亞曼尼禮服

妮可基嫚身穿藍色亞曼尼訂製禮服、配戴她代言的OMEGA女表走紅毯，她雖年逾半百，但不凡的時尚品味和纖細高佻的身材仍佔了優勢，腰間繫偌大蝴蝴結的禮服，更能突顯她的纖細柳腰，藍色禮服也更能襯托她的雪白肌膚。

★蓋兒加朵的GIVENCHY亮片禮服

蓋兒加朵去年二度當了媽媽，迅速恢復身材出席各大影展紅毯，仗著她的豐胸優勢，特別偏愛穿深低V領禮服走紅毯，幾乎所向披靡。這回她穿Givenchy亮片禮服，裙襬流蘇隨著身體的律動搖擺，十分唯美，搭配的Tiffany長項鍊雖顯得多餘，但瑕不掩瑜。

★瑪歌羅比的香奈兒禮服

瑪歌羅比逐步奠定在影壇的地位，同時她的時尚形象也愈來愈明顯，她在奧斯卡選穿香奈兒的白色訂製禮服，胸前的蕾絲帶裝飾收化龍點睛之效，一派輕鬆自在就拿下紅毯三美的殊榮。

(中時)