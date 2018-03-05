東勢林管處聯合台中市政府及10間學校盛大辦植樹

2018年03月05日 10:47 中時 陳世宗

林務局東勢林管處為使大眾正視森林永續的重要性，攜手市府及市立大甲高中，於7日在大甲高工舉辦「國土綠網 扎根校園-再現台灣原生綠」植樹護樹公益活動，邀請大甲鄰近地區10間學校逾500人共襄盛舉，親手種下大頭茶、台灣赤楠、海桐等苗木共1020株，現場還準備600株桂花、杜鵑樹苗免費贈送，歡迎民眾踴躍參與捐發票換樹苗活動。

東勢林區管理處長蕭崇仁表示，大甲為西部沿海城鎮，南面緊鄰大安溪，是建構國土生態保育綠色網絡（簡稱國土綠網）聯繫海岸與山脈的重要區域；大甲高工是大甲地區佔地最廣的學校，腹地高達26公頃，是大甲地區未來人才培育基地，為致力打造聯繫海岸與山脈之間最堅強的綠色安全網，達到永續環境目的！

東勢林管處特與大甲高工合作辦理植樹及護樹活動，讓學生親手植樹並學習如何護樹，同時瞭解樹木與生活之關聯性，以彰顯森林永續教育意義，再現台灣原生綠。

林管處指出，「國土綠網 扎根校園-再現台灣原生綠」植樹護樹公益活動，自上午9點開始，安排一系列學校精彩表演，生動的植樹解說及有獎徵答，並聘請財團法人七星環境綠化基金會專業講師，進行校園樹木健診及護樹教學，活動內容充實精彩。

為讓大家共同參與綠化家園，自上午11時起在大甲高工校門口設立贈苗區，讓民眾免費索取（領取方式：每人限領取1株，捐贈107年1-3月發票，不論發票張數多寡，每人可再多領取1株）。歡迎民眾踴躍前往索取苗木並請自備環保袋。

(中時)