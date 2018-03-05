放天燈許願卻慘落屋頂 引網友神解「劉浩仁的願望…」

放天燈許願卻慘落屋頂，引網友神解出「劉浩仁的願望…」（資料照 鄧博仁攝)

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中時電子報
撿到天燈的網友寫道：「你的願望掉在我家屋頂，希望你願望成真......。」（圖/翻攝自爆料公社）

屢獲國際好評平溪天燈節，今年比照去年在元宵節與中秋節舉辦，吸引上萬名旅客湧進會場創造許多商機，不過施放天燈也常被拿來質疑引發污染環境。近日，有網友在自家屋頂撿到天燈殘骸，幽默吐槽「劉浩仁弟弟......，雖然我不認識你，可是我已經收到你的願望了。」再次引發其他網友熱烈討論環保議題。

天燈齊發升天畫面壯觀，不過要是墜落而下的燈紙若未經回收，不但造成環境汙染，更可能影響當地動物生存。為了地方的經濟發展，部分居民對放天燈一事仍持正面態度，「如果不靠天燈，我們這偏僻的地方有誰會來？」突顯出傳統文化發展與環境保護之間仍須努力取得平衡。

近日，有網友在臉書社團「爆料公社」ＰＯ出一張天燈殘骸的照片，看似既無奈又打趣地寫道：「劉浩仁弟弟......，雖然我不認識你，可是我已經收到你的願望了。你的願望掉在我家屋頂，希望你願望成真......。」其他網友看了也表示，「 空中無定向垃圾飛行器」、「願望最後都墜落變垃圾而已」、「孩子~要許願就去找齊七龍珠吧」、「摻有英文感覺像是馬來西亞人或新加坡人吧」，還有人看了字體而紛紛猜測施放者的願望內容，「他想追一台PIANO（鋼琴）喔」、「Piano 是下一句的」、「老天爺怒摔：看不懂啦」。

平溪天燈節除前年獲得國家地理雜誌推薦為「全球10大最佳冬季旅遊」外，去年更榮獲赫芬頓郵報選為「2017年全球最佳節慶」之一，與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華等國外指標節慶活動，吸引各國遊客定期湧入平溪放天燈許願。

(中時電子報)

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