出可供人體移植的豬 糖尿病患者移植將成日本首例

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日本明治大學和京都府立大學等組成的研究小組，製造出可供人體移植用的豬。該研究小組10日將在大阪府吹田市召開的日本異種移植研討會上，發表這項研究成果。

這項研究是根據日本政府有關將動物器官和細胞移植到人體的「異種移植」國家準則，首次製造出來的移植用動物，明年初將開始與民營企業合作對外提供移植用豬隻。

異種移植是解決器官短缺的方法，紐西蘭、俄羅斯等國將功能與人類接近的豬的器官移植到人體，至今已超過200例，在日本國內則仍史無前例。

日本厚生勞動省2016年修改了有關於移植用動物製造法等準則，要求移植用豬隻必須在被隔離的清潔環境中生長，且進行約40種病毒檢測，以確保安全，預防人類感染等。

該研究小組在無菌狀態下，飼養體型比一般豬小的迷你豬。這次是將3隻懷孕的母豬，在其生產前先將子宮摘除，再從子宮中取出17隻小豬，以完全殺菌的人工乳餵養，等小豬長到3週，成為約1.8公斤的移植用豬隻。

在過去的檢查中，只檢測出對豬無害但可能給人帶來未知疾病的「反轉錄病毒」（retrovirus）。 反轉錄病毒在海外的移植病例中，尚未有由豬感染人的案例，但日本政府的準則中要求在移植後必須長期監測。

位於東京的日本國立國際醫學研究中心等，為了避免引起排斥反應，預定3至5年內，先進行將豬的胰臟細胞封入特殊膠囊中，再移植到糖尿病患者身上的臨床研究， 這將成為日本國內異種移植的首例。

(中時)

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