大學個申全面線上書審 招聯會：經濟弱勢生不吃虧

2018年03月05日 11:45 旺報 簡立欣

大學申請入學即將開跑，考生準備備審資料進入最後階段；不過招聯會表示，備審資料不是越精美越好，103學年起已經全面實施線上書審，根據招聯會的歷年統計數據，經濟弱勢學生錄取頂尖大學並不會比較吃虧。

根據大學個人申請入學時程，第一階段將在3月20日至22日報名，最多可填選6個志願，篩選結果28日公告，篩選通過的考生緊接著要準備第二階段的指定甄試。

過去很多考生以為備審資料越精美越好，甚至還花錢請人做美工設計，導致個人申請管道被批評為「多錢入學」。不過招聯會表示，其實甄選委員會從102學年試辦線上書審，103學年全面線上書審，且陸續推動扶弱措施，從歷年「經濟狀況與申請大學通過篩選後的錄取率」數據發現，經濟弱勢生錄取頂尖大學的機會並不差。

招聯會統計發現，民國100年一般生與低收入戶學生，頂大錄取率都是57%，隔年起低收入戶學生錄取率開始攀升微幅領先一般生；102年加入中低收入戶學生統計後， 106年一般生錄取率是60%，中低收有70%，低收則有66%。

國立大學的錄取數據也顯示，經濟情況差異並無影響。民國100年一般生通過篩選後錄取國立大學的錄取率是50%，中低收入戶學生只有38%；106年一般生與經濟弱勢學生都在55%上下。

為了幫弱勢生起飛，近年來台師大、中興、清、交、政大等50校提出個人申請設扶弱措施，包括降低學測門檻、優先優錄取或加分優待，或是補助弱勢生甄試交通及住宿費，入學另外提供獎學金等。招聯會表示，從弱勢學生通過篩選後錄取國立大學、頂尖大學的情況看來，扶弱措施的確發揮效果。

另外，從「縣市人口占比與高中所在縣市各管道錄取名額占比」的數據也可看出，繁星推薦是城鄉差距最小的入學管道，錄取的情況最符合各縣市的人口比。

(旺報)