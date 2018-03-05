決戰今夜！民進黨嘉義縣長初選民調今晚舉行

2018年03月05日 11:13 中時 呂妍庭

民進黨嘉義縣長民調初選5日晚間舉行，翁章梁陣營今將持續掃街，呼籲民眾在家守電話。（呂妍庭翻攝）

決戰今夜！民進黨嘉義縣長民調初選將於今5日晚間舉行，議長張明達對民調結果表示樂觀以對，會以平常心看待，前農委會副主委翁章梁陣營因4日掃街車道違規逆向行駛遭民眾PO出行車紀錄器畫面到「爆料公社」，引發大批網友撻伐，今翁章梁親自出面道歉，但翁陣營仍擔心會引發負面效應影響民調反應。

今上午10點左右，翁章梁和張明達陣營接獲黨中央通知後，立即透過手機簡訊、臉書和Line等各種管道加以宣傳，呼籲民眾晚上在家裡守電話，同時兩陣營也把握有限時間，透過宣傳車和戰車在18鄉鎮廣為掃街宣傳，全力衝刺到最後一刻。

昨翁章梁車隊在梅山掃街時，大批車道要左轉，卻未禮讓直行駕駛，甚至提前跨越雙黃線逆向行駛再左轉，民眾把畫面PO上爆料公社，並痛批「還沒當選，就開始橫著走」、「當選之後還得了」，引發眾多網友一片罵聲，雖翁章梁事後在粉絲專頁PO文道歉，但多數網友仍不領情，甚至繼續洗版批評。

今翁章梁接受媒體訪問時，表示他深感抱歉，事件發生後已將影片交給警方，由警方依法處理。恰巧嘉義縣又被抽到今晚舉行民調，翁章梁競選團隊發言人林緗亭說，團隊已努力多時，沒想到卻在最後關頭出現這個突發狀況，雖翁章梁民調領先，但因無法預期此事件究竟會帶來多大影響，「只能繼續努力到最後」。

(中時)