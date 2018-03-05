施俊吉引用工商時報財經專版說明 台灣資本市場動能恢復

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工商時報今天專版報導2018投資爆發、經濟振飛，透過淺顯易懂的圖像，說明今年經濟展望；行政院副院長施俊吉上午出席「電子投票百分百暨公司價值提升論壇」時，特別引用相關報導，強調資本市場的動能已然恢復，基本面穩健，展望良好。

施俊吉表示，自2016年下半年以來，台灣經濟在政府政策的導引下，逐漸復甦，持續好轉，今天工商時報也有一整個版面的說明，證明資本市場的動能已然恢復，基本面穩健，展望良好，在這樣的環境下，相信公司治理的提升，對於促進我國資本市場的深化及發展，將會發揮更大的效果；健全的資本市場是促進創新及經濟發展不可或缺的動力，未來行政院將會持續努力、帶頭推動。

施俊吉致詞時說，政府推動公司治理超過15年，自2003年行政院成立「改革公司治理專案小組」開始，即已借鏡先進國家經驗，擬定了具體的行動方案。當時陸續推動許多重要改革，包括增加董事會獨立性、強化董事會功能性委員會之設置、制訂公司治理實務守則、強化關係人交易揭露、引進投資人保護措施及提高公司資訊透明度等。其中，「推動電子投票」深受市場所期待，在金管會與經濟部的積極推動下，2005年完成修法，為我國股東會電子投票奠定下法制基礎。

施俊吉說，經過10多年的努力，今年開花結果，達成全面電子投票的目標。全面電子投票除了方便，能落實公司治理，更能增加外資對臺灣資本市場的信賴，可以說是一舉數得。

(中時)

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