兒童國標舞站上台灣燈會 跳出自信與活力

嘉義縣議員黃嫈珺去年4月，推出「免學費」兒童國標舞班，昨（4）日受邀至台灣燈會多元文化村燈區表演，深受在場貴賓及民眾肯定。（張伊珊翻攝）

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嘉義縣議員黃嫈珺與其先生翁仲德，同時是國標舞老師，2人挹注資源栽培在地子弟學習國標舞。（張伊珊翻攝）

嘉義縣議員黃嫈珺成立「朴子姊妹連線」國標舞團，去年4月起推出「免學費」兒童國標舞班，30位成員來自轄內數個國小，部分是新住民二代，昨（4）日受邀至台灣燈會多元文化村燈區表演，深受內政部常務次長邱昌嶽及縣長張花冠肯定。

小小身軀跳起舞來強而有力，俐落擺動雙手架式十足，用豐富的肢體語言跳出完美自信，舞技讓在場貴賓驚豔。國標舞老師翁仲德表示，這些小朋友完全沒接觸過舞蹈，有人甚至哭著來上課，到現在能站上台灣燈會舞台表演，日前更在朴子配天宮，元宵踩街比賽中獲得優勝殊榮，讓他覺得非常欣慰。

下個月免學費兒童國標班成軍將滿周年，黃嫈珺回想這1年走來並不容易，畢竟要在相對保守的朴子地區，推動俗稱社交舞的國標舞，鄉親接受度較低，因此她先以自己曾服務的個案為主，鼓勵像是高風險家庭、新住民二代，及隔代教養等小朋友學跳舞，同時把雙人舞轉型為單人舞。她坦言很多家長一開始只是把小孩送來打發時間，沒想到孩子越學越好，相當有律動與節奏感，後來漸漸穩定下來。

家長和學員都很重視此次演出，孩子也特地加強訓練，從每周1次增加至2次，課程約3小時。黃嫈珺看著這群平均年齡不到12歲的學員，從害羞不講話，到現在勇於表達想法，並在舞蹈中找到自信，更加深她要推動國標舞的念頭。她表示下個月將再免費招生1班，共30人的兒童國標舞班，挹注資源栽培在地子弟。

(中時)

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