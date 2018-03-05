影》澎湖元宵節 260兩黃金龜王出爐

2018年03月05日 11:33 中時 陳可文 、中天新聞／ 顏裕隆 、 顏靜宇 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／、中時電子報／

總重量360兩黃金的澎湖山水里上帝廟金靈龜王第3度情歸在地旅遊業陳家。（陳可文攝）

一連5天澎湖元宵節系列活動精彩落幕，最受矚目的鎖港里北極殿260兩黃金龜王與山水里上帝廟金靈龜王大車拚，5日凌晨新爐主誕生了，旅外企業家陳大松與在地旅遊業陳至通兩人當仁不讓。

澎湖元宵節搶搶滾，遠比農曆春節更熱鬧，地方各地寺廟使出渾身解數張燈結綵歡喜慶祝，拚人潮、拚買氣，製造話題、爭奇鬥艷創造活動最高潮。

澎湖最大的湖西鄉龍門村觀音宮2萬台斤米包龜、馬公市烏崁里靖海宮巨無霸高麗菜龜、石泉里朱王廟3000瓶海尼根啤酒空瓶環保龜、白沙鄉赤崁龍德宮3960台斤紫菜龜、珊瑚礁海洋風情龜、金錢龜、麵線龜、果凍龜、蛋糕龜、糯米龜等，大夥都展現地方特色、都吸睛。

萬眾矚目一年一度的澎湖黃金龜王大拚場，經過連續3天信眾們擲筊競賽，5日凌晨終於揭曉；號稱全國最大單體的鎖港里北極殿260兩黃金大龜王最後情歸澎湖旅外傑出航運企業家陳大松以2相聖杯贏得。

陳大松透過電話表示歡喜榮幸，近日內將返鄉熱鬧迎接，同時應允明年再添心願加碼20兩黃金還願；由於陳大松多次公開表態角逐年底縣長選舉，這次獲得黃金龜王青睞加持，一下子聲名大噪士氣沸騰。

總重量全國第一的山水里上帝廟金靈龜王，累計金龜〈含金蛋〉重量已高達360兩，今年山水里民陳至通家人以4相聖杯光榮3度迎回，當場也承諾明年將添加還願為372兩，配合即日新旅行社開幕，喜上加喜。

(中時)