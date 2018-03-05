民進黨南市長初選 陳亭妃控訴網路假帳號抹黑

2018年03月05日 11:32 中時 洪榮志

民進黨2018台南市長初選民調在即，參選人陳亭妃5日緊急召開記者會，指控對手利用10多個人頭假帳號，在臉書、LINE社群，散布不實內容，惡意攻擊、抺黑．醜化、栽贓她。陳亭妃陣營除檢具相關資料向民進黨中央檢舉，並要求臉書下架、向警方報案外，也籲請市民唾棄這種惡質的選舉文化。

針對陳亭妃召開記者會控訴被抹黑一事，黃偉哲陣營發言人邱莉莉表示，有人證物證顯示，真正遭到抹黑攻擊的受害者是黃偉哲，相關的事證將交由黨中央處理。黃偉哲面對抹黑攻擊的堅忍態度，都是為了初選後團結整合，希望陳亭妃陣營能夠自制。

陳亭妃上午偕同市議員蔡旺詮召開記者會，公布有對手在前一天利用網路散布不實影片的網路「毀妃計畫」三部曲。蔡旺詮指出，該計畫的第一部曲是製作抹黑影片在網路散播；第二部曲是大量購買假帳號；第三部曲是在民調前一天，並利用晚上10點到11點15分短短1個多小時，全面用假帳號全面放送抹黑影片，傳遞不實訊息，刻意影響選情。

陳亭妃也說，非常遺憾選舉變質得這麼可怕，讓她不得不出來公開要求停止黑函攻擊。她的文宣一向是溫馨的，希望告訴大家陳亭妃可以為大家做什麼；沒想到，她提出的政見，居然會被對手用來作為抺黑的工具，令人相當難過，也無法接受對手這種抹黑的小動作。

陳亭妃還強調，昨天有參選人陣營打電話給民眾說，賴清德院長交代支持某參選人；但院長從過去到現在一再強調他是中立的，結果卻有陣營將院長拉下來，讓她感到不捨、不捨、不捨。

邱莉莉也出示多張Line群組截圖，指陳亭妃的六甲後援會幹部曾金興、東區後援會幹部鍾联家，連續在網路及Line群組，發佈攻擊抹黑黃偉哲的不實言論。蒐集的38個網路帳號也比對出確實位址，之所以不願意公開指控，是因為黃偉哲希望堅忍為團結，因此就算是打落牙齒和血吞，也不放棄選後整合的空間。邱莉莉希望陳亭妃陣營能夠自制，畢竟網路上的作為凡走過必留下痕跡，同志之間還是情誼留一線比較好。

(中時)