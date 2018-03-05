名人社區「麗景天下」被賊鎖定翻山越嶺闖空門

2018年03月05日 11:28 中時 張穎齊

警方調查，竊賊為了行竊，不惜從新北市汐止區翻過200公尺的山丘，從草叢竄出，抵達基隆市七堵區「麗景天下」社區進行偷竊。（張穎齊翻攝）

基隆市七堵區與新北市汐止區交界的「麗景天下」社區，是許多名人居住的高級住宅區，包括藝人趙傳、郭靜純等，但10年來卻不斷發生竊案，甚至有某黨孫姓黨主席都被宵小闖過空門。竊賊常利用翻山越嶺的方式逕入社區內，對此，基隆警方已積極偵辦，並建議社區架設防護網及擴充監視器，以解決憂患。

警方調查，「麗景天下」於2月15日發生1名住戶遭竊案，經三分局偵查隊及鑑識科現勘採證，發現竊賊是從社區後山草叢，竄入社區，再從該戶2樓沒上鎖的氣窗攀爬侵入行竊，經被害人清點財物損失，發現有26萬元及手錶4支被偷，財損共46萬元。

警方獲報後，便成立專案小組，從竊嫌草叢竄出點，實地去爬了3次山，發現銜接的爬山步道與新北市汐止區相連，且有多處下山口，範圍極廣，目前已調取所有監視器影像，備份勘查過濾偵辦中。

此外，「麗景天下」2月1日也曾發生1件住宅、轎車遭竊案，警方獲報後的當天，就在台北市南港區找回失竊車輛，因2案犯罪手法相同，警方也針對2案的監視器影像進行調閱，並交叉分析中。

警方表示，目前除積極偵辦竊案外，也針對社區後山的防竊漏洞，來建議社區管理委員會需架設防護網阻隔，並擴充監視器設備，另外也要求復興派出所加強社區巡邏，並於失竊戶裝設巡邏箱，密切與管委會及保全聯繫，持續加強防竊宣導及防治作為。

(中時)