沒聽過就太落伍！夯遍網路的3款「獨特口味」爆紅飲

2018年03月05日 11:40 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

台灣人愛喝飲料已不足以為奇，不論是從每天早上就要來的一杯咖啡、亦或是下午上課、工作累了就必須來一杯飲料提振精神、心情不好也要一杯來療癒等。但平凡無奇的飲料喝久了也會膩吧？這時候是必須來點新鮮的口味換換心情！看看近年流行起的飲料有漸層、獨特杯…等，只要業者夠有創意就有絕大機會爆紅！不想連飲料也總跟不上別人的話題吧？DailyView網路溫度計就要帶你來發掘這些網友們熱烈瘋傳的獨特口味飲料！

◎2018人氣話題飲品-提拉米蘇奶茶

首先登場的就是日出茶太的提拉米蘇奶茶，第一次聽到一定以為是把整塊提拉米蘇放進奶茶裡嗎？其實不！這是來自義大利經典的幸福滋味：以進口的提拉米蘇果露為底，再加入奶茶與鮮奶油，讓濃郁的巧克力與淡淡的咖啡香味和奶茶相互交融，喝起來一點也沒有甜膩感，那剛好的甜度在嘴裡散發出彷彿嘴裡真的吃到了一塊實在的提拉米蘇一樣，幸福感飆升！同時能夠擁有奶茶以及蛋糕的滋味，雙重享受一次滿足！

喝過的網友都說太奇葩了！身為奶茶控的人從沒嚐過這種味道，有著濃濃的可可及奶茶味，還撒了厚厚一層的可可粉，彼此相融後就好像真的吃到提拉米蘇一樣厲害，就連小編也忍不住私下推薦給同事啊！

從網路上的討論聲量趨勢來看，短短一個月的時間，討論此飲料的聲量就有500多筆，網友們對這款飲料的嚐鮮度也是多半可接受且是好評的，誰說提拉米蘇只能用吃的？這款提拉米蘇風味奶茶就讓人喝了好難忘！

勇氣🌺（@wu_150）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 21 日 8:28 上午 張貼

◎限量必喝等級-栗香蒙布朗那堤

星巴克新推出的「栗香蒙布朗風味那堤」你喝過了嗎？基底使用牛奶、愛爾蘭奶油糖漿與經典義式濃縮調和在一起，將西方料理餐桌上細膩軟綿的栗子蒙布朗風味和咖啡做結合，細緻不死甜的口感和微微的栗子味讓整杯那堤的風味更為濃郁溫潤！

此飲料在網路上的討論聲量也有300多筆，雖然多數網友表示栗子味沒有很香濃，但還是有人認為帶點微甜的口感喝了也是在嘴裡久久揮之不去，讓人懷念，早晨還總是喝黑咖啡提神？偶爾來杯栗香那堤換換口味吧！

藤妮Teng_Ni（@tengteng_nini）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 18 日 4:04 上午 張貼

◎養生也能兼顧美味-薰衣紅蘿蔔奶

在多數人提到有關討厭的蔬菜時，紅蘿蔔常常與青椒、苦瓜角逐第一名，「討厭紅蘿蔔」的聲量在一年內也是有許多網友們在討論。但沒想到炎術將這款紅蘿蔔加入變成飲料元素之一的「薰衣紅蘿蔔奶」推出後卻廣受網友喜愛，連不吃紅蘿蔔的網友們都說可接受還很喜歡！

煮過的紅蘿蔔再加上牛奶的滋味，讓人驚艷原來紅蘿蔔和薰衣草的味道也可以這麼契合！沒有一般吃紅蘿蔔的那種獨有的噁心味，反之則是一陣濃郁的薰衣草香撲鼻而來，讓不少網友大讚超好喝。從原料到製成街標榜人工製作的炎術融合了不少台灣在地的健康食材，是真的台灣才獨有的在地飲料！

雖然多數人都懼怕紅蘿蔔的味道，但薰衣紅蘿蔔奶的網路好感度還是可看到網友們對此口味飲料的接受度頗高，多數還是佔正面評價，「喝起來帶有花香，有安定的效果」、「試喝完之後，大家都點薰衣紅蘿蔔奶，你就知道多厲害！」。

(中時電子報)