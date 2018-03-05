《全台最速報》北農連續休市菜價暴跌 張麗善要求農政單位賠償

2018年03月05日 11:34 中時電子報 綜合報導

◎北農連續休市菜價暴跌 張麗善要求農政單位賠償

台北農產運銷公司12天內連績兩度休市3天，造成雲林產地農民損失慘重，立法委員張麗善於葉菜類產地的二崙農會召開記者會，抨擊人禍造成產銷失衡，要求農政單位賠償。

◎新竹綠園道完工 城市綠廊與藝術交織

新竹市政府致力完成4公里「新竹之森」，其中新竹綠園道已完成全長1公里，6米寬舊城區人行無障礙步道，設置6件以「來樹梢吹風」為主題的地景藝術。

◎東勢林管處聯合政府及10校 盛大舉辦植樹護樹公益活動

林務局東勢林管處為使大眾正視森林永續的重要性，攜手市府及市立大甲高中，於7日在大甲高工舉辦「國土綠網 扎根校園-再現台灣原生綠」植樹護樹公益活動，邀請大甲鄰近地區10間學校逾500人共襄盛舉，親手種下大頭茶、台灣赤楠、海桐等苗木共1020株，現場還準備600株桂花、杜鵑樹苗免費贈送，歡迎民眾踴躍參與捐發票換樹苗活動。

◎私校高美醫專確定8月退場 轉型長照機構

受少子化浪潮侵襲，許多私校招生不足面臨經營危機、轉型困境，部分學校甚連教師薪資也發不出來，曾被教育部點名的高雄美濃區高美醫護管理專科學校，傳出已確定於一○七學年度的八月退場，擬轉型為長照機構，有可能成為第一個申請退場基金的學校，該筆基金用於補助學生轉學，以及融資給學校資遣教師所需費用等。

(中時電子報)