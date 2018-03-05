過年後警察不會抓？台南警破天九牌賭場 赫見17歲少女

警方發現過年後賭場仍橫行市區，4日晚間再破獲中西區中正路上一處天九牌賭場。（程炳璋翻攝）

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中時

(13:47更新)台南市警方過年期間嚴厲抓賭，各賭場都以流動式躲避警察追緝，年後賭風仍持續，台南市中西區警方4日獲報在中正路一戶民宅內有人聚賭，4日晚間發動12名警力衝入民宅2樓，破獲天九牌賭場，賭客38人，並有賭資4萬4000元，場內赫見1名17歲少女，警方將李姓場主遭依賭博罪移送台南地檢署偵辦。

台南市警二分局在轄區巡邏箱設有反毒專線，直通分局偵查隊，4日中午電話響起，1位女民眾以公共電話向警方檢舉，中正路原中國城大樓旁的民宅內，出現流動式大型職業賭場，已連續聚賭3天。

偵查隊立即派員探查，發現傍晚時分，果然陸續有中年以上男女進入民宅內，且2樓以上窗戶均以白色保麗龍遮掩，形跡可疑。

警二分局長王森暘秘密召開查緝會議、決定實施各單位任務分工，由督察組、偵查隊、海安派出所等單位12名警力晚間7時許進入民宅，當場在該民宅2樓查獲聚賭主持、賭客等共38人，警方錯愕其中竟有17歲少女在列，場內並有天九紙牌1副、賭資4萬4000元。逮獲57歲李姓場主。

少女稱從基隆來找姑姑，知道姑姑在賭場，所以與表姐一同前來。但她涉入賭場中，最後仍遭警方依少年事件處理法移送少年法庭。

38位賭客全部帶回分局3樓禮堂分批詢問，多數賭客表示無聊才會找樂子小賭一下，以為春節剛過，警方抓賭會放鬆，想不到被甕中捉鱉。

警方偵訊後，除了李姓場主依賭博罪移送臺南地檢署偵辦外，其餘賭客則依社會秩序維護法罰錢。

(中時)

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