菜價崩跌 議員李明哲：農委會嚴重失能

2018年03月05日 11:44 中時 周麗蘭

雲林縣議員李明哲（右六）呼籲雲林縣府對農委會接連的錯誤政策表達失職的不滿。（周麗蘭攝）

台北農產運銷公司在農曆過年前後12天內休市3天，造成市場停止拍賣，產區蔬果沒有銷售管道，雲林西螺鎮籍縣議員李明哲5日聆聽農民心聲，他表示農民歷經蔬菜價格天花板打壓、日本核災食品進口、本次連續休假風暴，農民生存權益受衝擊幾乎沒有底線，農政單位已經背離農民。

李明哲表示，農民眼見成熟的農作採收賣不出、賣不到成本，非常無奈焦急，特別是果農，一年才收成一次，價格在眼前不斷崩跌，內心的痛苦與折磨可見一斑。

他呼籲台北市政府要求農產公司在3月7日提早開市拍賣，把滯留在農業區的產品貨源加速銷售出去，讓農民的損失降到最低。

李明哲指出，錯誤的政策比貪污還可怕，最近兩年的農業政策可以說荒腔走板，從日本核災食品進口立場搖擺、菜價上漲面臨打壓、找不到農工可用，讓日日夜夜在田間打拼奮鬥的樸實農村耕作者，經常面臨血本無歸的困境。

李明哲表示，農委會的任務原是保護及輔導農民，這兩年看不到農委會建樹，決策反而經常令農民錯愕，他希望雲林縣政府應嚴正替農民表達對農政主政單位失能的不滿，農委會主委、副主委、農糧署官員應該要知廉恥引咎下台。

(中時)