影》藍軍初選登記 侯友宜：批評別人不會成就自己

2018年03月05日 11:48 中時 葉德正 、中時電子報／ 羅懋 、中天新聞／ 張禹宣 、中時電子報／、中天新聞／

侯友宜5日親自到黨部登記參選。（葉德正攝）

國民黨新北市黨部5日正式開始領表登記，侯友宜率先親自前往登記，侯友宜說，為市民服務很棒，登記就是要做的事情，趕快做一做不要拖泥帶水，他也回應連日批評強調，「批評別人不會成就自己，開開心心為新北市做事。」

侯友宜團隊5日上午10時派出3名秘書前來領表，約11時許，侯友宜親自前來登記，見到大批媒體，仍先問後「呷飽沒」，強調自己已經吃飽，才有力簽名登記參選，媒體用台語問他問題，「登記」二字台語不夠輪轉，他還不忘教記者登記台語，怎麼展現本土親和力。身旁除了有意參選新北市議員的葉元之、江怡臻，還有台北市議員鍾小平也來助陣。

被問到第一次登記會不會緊張，侯友宜表示，今天非常開心，天氣很不錯，陽光普照，他每天都有信心，為市民服務很棒，這就是要做的事情趕快做一做不要拖泥帶水。

對於周錫瑋質疑黨部不公，侯友宜說，一切按照黨的機制來走，黨定什麼規矩他就照甚麼規矩走，尊重黨的遊戲規則。

對於是否願意與周錫瑋辯論，侯強調，競選是把自己對市政說法想法透過任何方式做清楚表達讓選民認同，透過活動、臉書跟市民報告對未來市民需求，要怎麼做對市民未來有大幅提升，才是最重要，辯論只是一個形式，不一定是最好的方式。

(中時)