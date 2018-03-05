大腸太長不是好事 71歲阿伯3天無法嗯嗯差點腸壞死

2018年03月05日 12:03 中時 馮惠宜

71歲阿伯因大腸天生比較長，造成腸扭轉伴隨腹痛腹脹，最後是透過縮腸手術切除50公分大腸。（馮惠宜翻攝）

驚！大腸太長竟然會有這個可怕的病變，台中一名71歲阿伯因3天解不出大便腹脹、腹痛掛急診，訝然發現其乙狀結腸腸扭結，原來是大腸天生比較長，加上年齡漸長後腸蠕動緩慢，才會造成便便囤積、腸扭轉，緊急切除過長的50公分大腸後，讓阿伯不致於腸壞死，也解除以後再發生腸扭轉的風險。

澄清醫院大腸直腸外科主任邱錫雄表示，這位高齡的患者過去也曾經有便秘的問題，這次因腹脹腹痛得厲害，經急診腹部X光檢查發現可能有腸扭結現象，經緊急會診大腸直腸外科，進一步做大腸鏡檢查。

經大腸鏡發現該患者在乙狀結腸部位有腸道扭結情形，宛若扭轉成一個死結一樣，阻礙糞便通過，當大腸鏡打通死結後，腸道就扭轉過來，恢復腸道的暢通，為了維持扭結部位的正常，同時放置一根約40公分的肛管，以免腸道再度扭結維持腸道的暢通。

邱錫雄指出，一般人的大腸長度約80-120公分左右，這位患者的大腸比一般人長了約50公分到80公分，又因他的腸系膜基部狹小，加上年紀大大腸蠕動緩慢，當積存的糞到一定重量後，易使游離的乙狀結腸發生扭轉打結。人的大腸分佈像ㄇ字形，如果ㄇ字形的腸系膜下端過於窄小，就是腸系膜基部狹小，更容易發生腸道扭結。

因大腸長度過長而發生扭結的情形，以接近肛門的乙狀結腸發生率最高，約佔70％以上。邱錫雄說，這樣的腸道扭結的病人，即使一時將腸道回復到正常狀態，但反覆發作的機率很高，唯一辦法是「縮腸」，將過長的大腸切除一段，恢復正常的長度以免再發生扭結情形，該患者於放置肛管三天後取出，再經內視鏡手術，切除一段約50公分的大腸，再將上下腸道縫合。

他強調，一般民眾或許有便秘的習慣，一旦有數天解不出大便合併有腹脹和腹痛的症狀，最好即時就醫，以免造成更嚴重的後果。

(中時)