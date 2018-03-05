陳菊17日訪美 談台灣婦女參政、考查都市建設

2018年03月05日 11:51 中時 江靜玲

駐美代表高碩泰4日表示，高雄市長陳菊一行20多人預定3月17日起訪問紐約、華府、費城，25日從紐約返台。駐美代表處將提供禮遇與行政支援。

高碩泰在4日在駐美代表處記者會表示，陳菊領隊到的市政考察團到美交流，主題為市政參訪、環保和綠建築，17日到紐約2天、19日到華府3天，再到費城然後轉回紐約，25日返台。

這將是陳菊第一次訪問華府。據了解，陳菊預定於20日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)發表演說。高碩泰指出，半年前華府智庫即和陳菊相約，希望透過陳菊女性政治人物的從政歷程來談台灣的婦女賦權與婦女參政，以及提升兩性平權等議題，分享她的個人經驗。

對美國川普總統向貿易夥伴徵收懲罰性關稅以及美中可能出現的貿易戰，高碩泰表示，中國大陸正在舉行兩會，無論大陸對台人事、美中經濟議題我方均密切觀察。台灣做為美國最重要的貿易夥伴之一，在個別項目方面，相關經貿單位已透過WTO機制反應，並跟美方進行相關咨商，對台灣的影響在觀察同時，不可掉以輕心。

在美豬、美牛進口問題上，高碩泰表示，經貿關係也是台灣整體關係重要的一部分，但正如台灣相關首長所說的，這些個別議題應是議題，不是前提，而美牛、美豬前提是國人食品安全。

對美國參眾兩院無異議通過《台灣旅行法》，高碩泰表示，這是令人鼓舞的正面發展。過去一年半來，美方行政部門在落實雙方高層互動方面表達了善意和誠意，除蔡英文總統和陳建仁副總統過境受到高度禮遇和放寬過境限制外，美方並派遣資深主管到台灣，就雙方共同議題進行直接溝通，希望未來可找到更大空間。

對《台灣旅行法》通過後，是否規劃台美雙方高層互訪，美國在台協會(AIT)台北新館開幕是否爭取安排美方高層赴台， 高碩泰則表示，目前國內沒有指示做相關規劃，但高層互訪一直是我們努力目標。

至於美方會不會利用AIT新大樓揭幕突破高層官員訪台，高碩泰說，我方了解，AIT已積極詳盡規劃，「內涵我不便過多解讀，但我方樂見其成。」

(中時)