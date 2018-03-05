僅除夕能休息！動物園i-Voting爭取休園12天！需要你一票

2018年03月05日 12:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人怕過勞，動物也是，尤其有時要照顧小動物24小時的保育員！現在台北市立動物園發起i-Voting爭取休園12天！盼藉由投票爭取休園時間讓爭取動物們在暑假旺季之前休假的權利！也讓動物園有更多時間給遊客更好的服務！

爸爸帶著小朋友到動物園參觀，順道參加動物園i Voting投票。（台北市立動物園提供）

台北市公民參與網i-Voting最新一波的議題《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，自107年2月13日上午9點起開放民眾投票，至今已有將近2萬5千多人次參與，活動結束後，動物園將抽出精美的紀念品，要送給幸運的民眾，投票即將於107年3月12日（星期一）下午5點截止，還沒投票的民眾，敬請把握機會上網表達您的看法，更歡迎大家利用活動最後一週的時間，呼朋引伴到動物園踏青，感受一下初春溫暖的陽光，順道利用動物園內設置的大型觸控式面版，親自投下您的神聖一票！

今年農曆春節期間，天公作美，從初一到初五的連續假期當中，全台灣皆為晴到多雲的天氣型態，各遊憩區或觀光景點，出遊踏青的人潮絡繹不絕。動物園也不例外，平均每天都有逾2-3萬名遊客入園，大年初三更是超過5萬6千人次，園區參觀步道上萬頭攢動，熱鬧滾滾！大多數的民眾除了到動物園親近大自然，拜訪動物朋友之外，也順道為動物園i Voting議題投下神聖的一票！多虧了大家熱情的捧場，在過年期間投票數直線上升，很快的就突破了1萬人次。累計到目前為止，已有超過2萬5千多人參與，可見得民眾十分關注動物園的開放情形，並且很踴躍的表達自己的看法。

台北市立動物園超過30多年來，每年僅農曆除夕一天不對外開放，未來如果可以增加在每年6月19日至6月30日共12天，不對外開放的日子裡，搭配園內室內館在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），就能進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護，來提高休憩與參觀的品質，也可以藉由有效率的維護計畫，減緩施工過長對動物不必要的干擾，以提升動物福祉。

台北市公民參與網i-Voting《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》，網路投票即將於107年3月12日（星期一）下午5點截止，動物園將於活動結束後，抽出近千項精美紀念品要送給幸運參加者，活動只剩下最後一週，提醒所有還沒有參與的民眾，記得撥空上網，投票，動動手指就可以抽獎拿禮物唷！想要更加瞭解本項議題相關資訊，請上台北市公民參與網i-Voting網站瀏覽或來電動物園遊客服務中心洽詢，電話：（02）29382300分機630。

(中時電子報)