最佳配角 陸殲-16戰機裝備數量年內再破百

2018年03月05日 12:05 中時電子報 楊幼蘭

在東亞天空全面進入隱形戰機時代之際，殲-16戰機還沒完成在中國空軍一線航空兵旅的首輪部署，似乎是有點晚了。

2013年初，中國首型自製3.5代多用途重型戰機殲-16正式亮相，大約2015年在空軍試訓基地率先裝備，2016年加入空軍作戰部隊。據中國空軍最新宣傳片的說法，殲-16戰機被定位為殲-20隱形戰機的好搭檔。

大陸軍事微博百戰刀指出，這不僅是中國空軍給殲-16戰機的正式名分，也是它在隱形戰機時代所處地位的映射。無論是被稱為中國「第二強」戰機也好，還是被認為「晚生」了10年也罷，殲-16戰機引發的種種熱議，其實是基於對當前和未來空戰遊戲規則的不同理解。就目前看來，中國空軍對殲-16戰機的認識務實而清醒。

而殲-16戰機之所以會被認為晚生了10年，是由於在2007年以前，中國周邊還沒有一款4代隱形戰機出現。如果當時殲-16戰機能出現在中國空軍作戰部隊，基本上可以對3代、2代戰機形成壓倒性優勢。不過歷經10年後，殲-16戰機批量裝備空軍作戰部隊時，不僅周邊已出現固定部署的F-35A、F-35B，以及定期輪調部署的F-22A等4代戰機，就連中國自製的隱形戰機殲-20，也只比它晚入列了1年左右。

殲-16自去年7月前後首度公開型號代號，接著幾乎在所有公開的畫面裡，都是一副只掛載空對空飛彈的純制空型戰機形象。分析指出，這使不少軍迷對殲-16有了先入為主思維，那就是它未來的任務是與4代隱形戰機正面交鋒。其實認真想想，如果中國空軍派殲-16執行這類任務的話，那置正宗的4代隱形戰機殲-20於何地？

還好中國空軍在為殲-16製作的專門宣傳片裡，下權威評語，那就是殲-16身為自製新型戰機，與殲-20等戰機搭檔，形成制空，制海與制地作戰的強大功能組合，將進一步加強空中進攻與防空作戰能力，推進中國空軍戰略轉型，以實現新跨越。

分析指出，評語中沒明說的，恐怕還有一層意思，就是如果沒有殲-16配合，殲-20的戰略打擊能力就還缺一半。

而殲-16的定位就是多用途戰機，而且不像殲-20般，對掛載精確導引飛彈有內置彈倉方面的限制。此外，由於有機載有源相控陣雷達的強大加持，機體結構也在全新設計之後，大大獲得加強。分析認為，殲-16戰機不僅擁有超越3代機的空戰能力，更可以使用中國所有自製型號的精確導引戰術打擊飛彈。這就是殲-16的獨門絕技，不但殲-20暫時沒有，先前的中國空軍主力戰術攻擊機蘇-30MKK，還有飛豹等戰機也都沒有。

在殲-16服役以前，中國空軍戰術攻擊機主要有70多架蘇-30MKK戰機，超過150架飛豹戰鬥轟炸機。其中蘇-30MKK戰機無法使用中國自製對地、對海制導飛彈，飛豹戰機的空戰能力比較有限。而殲-16戰機身為中國第一款實質多用途重型自製戰機，雖然裝備時間確實有點晚，但在它之前，中國空軍並未找到更好的替代機型，因此在殲20服役後，空軍對戰術攻擊飛機的需求仍沒有獲得滿足。

分析指出，殲-16戰機還有一款重要機型正在試飛，那就是中國空軍至今還沒裝備過的專用電子攻擊機。未來殲-16戰機與殲-16D電子攻擊機很可能會裝備到同一作戰部隊，而兩種機型結合所產生的「化學反應」，將會催生強大的對地、對海精確打擊，以及壓制/摧毀防空系統反輻射作戰力。

(中時電子報)