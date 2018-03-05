北市性平會委員獨厚家長聯合會？民團要求教育局暫停遴選

2018年03月05日 12:27 中時 陳燕珩

北市性別平等教育委員會遴選爭議多，台灣伴侶權益推動聯盟和學生團體上午到北市府前抗議，不滿北市教育局將委員會家長代表從1席提高到4席，甚至限定家長代表由「家長聯合會」推派，獨厚該會成員，要求市府暫停遴選程序、修改簡章，增列學生代表，不要讓性平教育開倒車。

北市性平會3月中將改選委員，北市教育局參採教育部作業須知，2月底公布性平會委員遴選簡章，在學校、社教機構、學生家長會和教師會代表部分，將選出7人，日前市議會做出附帶決議，要求「家長代表」要包含北市國小、國中、高中和高職家長聯合會代表各1名，等同佔了4席，引發民間團體不滿。

伴侶盟秘書長簡至潔指出，遴選簡章當中，列舉7項資格，只要符合其中2項就有被推薦資格，前6項都與性平專業相關，但最後1項卻是「為北市家長聯合會現任成員」，擺明是為家長聯合會量身打造，想保送該會成員進入性平會。

她強調，民團不是針對家長聯合會無的放矢，而是該會過去推薦的代表實在令人憂心，過去曾有國小學生家長聯合會成員進入性平會，但該成員強烈反同，還提案公投廢除同志教育。她質疑，難道這樣的人具備性平意識？現在性平會教師代表僅1席、學生0席，家長卻4席獨大，「教育局聲稱親、師、生要合作，根本是謊言。」

文化大學性平會學生代表郭稟翰抨擊，簡章裡沒有任何學生代表遴選機制，難道性平教育要開倒車？從特定家長團體的發言，合理懷疑他們有政治、宗教立場想伸入校園，教育局不該圖利特定家長團體，也請特定議員尊重專業、尊重性平教育。

對於民團訴求，教育局主秘謝麗華回應，會把意見帶回去研議，「但基本上方向不會變化」。她強調，12日以前各領域會推薦代表，家長聯合會各學程可能不只推薦1人，會從中挑選最具性平意識、專業的人，相信遴選委員會會選出適合人選；至於學生代表沒有明列，但可用「列席」的方式參與。

(中時)