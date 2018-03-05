2024年 中國可能成為唯一擁有在軌空間站的國家

隨著空間實驗室階段的飛行任務目標全面完成，中國載人航天工程全面邁入「空間站時代」，圖為嫦娥三號登月探測器及月面彩色圖像。（中新社）

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隨著世界科技發展，太空探索成為一個國家是否能稱為強國的標準之一。目標成為全方位強國的中國大陸近年更是不斷發射火箭，欲建立自己的在軌空間站「天宮」。據中新社報導，全國政協委員、中國載人航太工程總設計師周建平表示，中國計畫在2020年前後發射空間站試驗核心艙。而目前唯一在軌的國際空間站將於2024年左右退役，屆時，中國或將成為唯一擁有在軌空間站的國家。

大陸中新社報導指出，從2013年開始，全國政協委員、中國載人航太工程總設計師周建平每年都在全國政協大會期間介紹最新進展。今年，他講述「空間站時代」整體規劃。

周建平指出，中國空間站基本構型由一個核心艙和兩個實驗艙組成，這三個艙每個都重達20噸以上。這種三艙構型可以對接兩艘載人飛船、一艘貨運飛船。其中，核心艙用來控制整個空間站組合體，兩個實驗艙分別用於生物、材料、微重力流體、基礎物理等方面的科學實驗。目前各艙段都處於初樣研製階段。

周建平還提到，將與空間站伴飛的光學艙亦在研製中，它將搭載2米口徑的巡天望遠鏡。這台望遠鏡的解析度與美國哈伯空間望遠鏡相當，但視場角是後者的200多倍，它將在大範圍巡天科學研究方面顯身手。

他說，「我們計畫在2020年前後發射空間站試驗核心艙」，發射目的在於驗證空間站關鍵技術。完成驗證以後，將陸續發射兩個實驗艙與之對接，空間站也將從建造階段轉入運營階段。

報導稱，目前唯一在軌的國際空間站將於2024年左右退役，到那時，中國或將成為唯一擁有在軌空間站的國家。

周建平重申，中國的空間站既是為中國科學家、也是為全球科學家提供非常好的科學探索平臺，他有信心空間站裡將湧現出更多科學成果，有望揭示宇宙的諸多奧秘。

(中時)

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