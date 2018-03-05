中國重型火箭500噸級發動機樣機將於年內問世

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大陸航太科技日新月異，大陸《科技日報》引述中國航太科技集團六院指出，針對將用於重型火箭的三型液體發動機，正在開展關鍵技術攻關和方案深化論證工作，已經完成多輪核心元件和部件級聯合熱試驗。其中，500噸級發動機2018年可完成工程樣機的整機生產和裝配。

大陸《科技日報》報導指出，全國人大代表、中國航太科技集團六院院長劉志讓表示，推舉重型運載火箭的三型新液體火箭發動機分別為500噸級液氧煤油發動機、200噸級和25噸級液氧液氫發動機，分別用作重型火箭的一級、二級和三級。三型發動機在推力、比沖、推重比等方面均瞄準國際一流水準。

報導稱，重型火箭是大陸未來進行大型空間基礎設施建設、深空探測、載人登月等重大科技工程所必需的運載裝備，是大陸完成航太強國建設的重要標誌，計畫在2030年前後首飛。隨著長征五號、六號、七號等新一代火箭的研製和任務實施，大陸新型火箭動力技術已具備一定基礎，正在走向成熟。但重型火箭液體動力研製仍面臨一定壓力。

劉志讓表示，從目前的120噸級發動機跨越到500噸級發動機，並非簡單的放大，而是技術難度呈現幾何級增長。例如，推力量級提高，讓燃燒裝置的流量、壓力和熱流大幅提高，對結構設計，熱防護以及熱傳導技術等帶來了極大挑戰，同時給材料強度、密封工藝和工作可靠性等提出了極高要求。

報導稱，在開展重型火箭動力關鍵技術攻關的同時，航太六院正在會同相關單位積極推動專案立項，力爭在立項後8年內交付飛行產品。

(中時)

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