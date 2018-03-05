公布首支政見影片 姚文智：民進黨自提人選水到渠成

2018年03月05日 12:38 中時 郭建伸

綠委姚文智今提出3D市政影片，並強調5月後綠營基層將全數同意民進黨自提台北市長人選。(姚文智辦公室提供)

表態參選台北市長的綠委姚文智今(5日）發布首支3D政策影片，提出「翻轉西區Skyline」計畫，擬以容積全部免計作為誘因，恢復西區風華。談及民進黨是否要自提人選，姚表示已經水到渠成，「如果農曆年前只有5成認為要提自己人，現在應該有達到7成」，到5月時民進黨的支持者會將全數同意要提自己人選。

姚文智今指出，台北西區軸線翻轉講了20年，雖然打開了北門的天際線後，加上舉辦燈節，但西區的翻轉計畫只有1%；未來台北市府應大刀闊斧啟動停擺的雙子星、火車站新都心計劃、西區觀光巴士或輕軌計畫等，才能與機場捷運接軌，帶動週邊腹地的商業動能。

他表示，「SKYLINE計畫」是由市府主導大街廓的都市更新，在環河南北路第一排的新建築出資興建外掛跨堤、跨路的空中走廊，以圓弧不規則加上穿透式的設計，讓環河南北路不會變成黑暗的隧道。

姚補充，未來三樓9米高的堤防運用建築裙擺設計，將水岸景觀拉高，9米以下可作為停車、充電站、共享單車、甚至社區各種公共使用，容積均免計，讓民間共同參與這個計畫。

媒體詢問，民進黨是否將自推台北市長人選？姚說，這是趨勢且逐漸水到渠成， 雖然中間當然風風雨雨，但循著價值理念，基層一定會認為要提自己人。他更強調，如果農曆年前只有5成認為要提自己人，現在應該有達到7成，到5月時，「民進黨的支持者會全數同意要提自己人選」。

此外，有媒體報導，總統蔡英文在今年1月時曾與台北市長柯文哲私下見面，雙方曾討論選舉議題。

姚回應，姚文智說，他不曉得蔡英文總統有跟柯文哲見面一事，對此表示尊重，但隨即補充，他自己已不只跟蔡英文見過一次面，有次他向蔡報告市政的想像，蔡還認為他的政策很有創意，應該要加強宣傳。

姚也暗批柯文哲，不斷把民進黨跟國民黨打成一丘之貉，不僅一開始說是藍綠惡鬥，忽略民進黨過去長期對抗國民黨威權，更惡質地說垃圾不分藍綠；民進黨現在必須辯護不斷醜化的形象，否則未來對手不是國民黨，而是這樣的誤解。

(中時)